HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat MTU nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe vor allem margenseitig stark abgeschnitten und zudem den Margenausblick angehoben, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Profitabilitätsziel liege über der aktuellen Markterwartung. Angesichts eines starken ersten Halbjahres sei die neue, höhere Prognose zudem noch vorsichtig. "Im kommerziellen Luftfahrtgeschäft bleibt die Aktie unser Favorit", lautete Bullers Fazit./zb/gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 06:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: DE000A0D9PT0