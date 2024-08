Die Daimler Truck-Aktie (WKN: DTR0CK) steht am Donnerstag mit einem Minus von fast 4% am Ende des deutschen Leitindex. Ursache dafür ist eine Enttäuschung mit Ansage bei dem DAX-Konzern. Wie kann es mit den Papieren jetzt weitergehen? Schwaches zweites Quartal Vor einigen Wochen hatte Daimler Truck zu einem schwachen zweiten Quartal Eckdaten vorgelegt und dabei angekündigt, den eigenen Jahresausblick auf den Prüfstand zu stellen. Am Donnerstag änderte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...