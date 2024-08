Mit einem Plus von über vier Prozent ist Vonovia heute neben MTU Aero Engines der Spitzenwert im DAX. Anleger feiern die neuen Quartalszahlen und vor allem den Ausblick des Bochumer Wohnungskonzerns. Auch bei den Analysten kommt die Quartalsbilanz ebenfalls gut an. Nur ein Analysehaus tanzt aus der Reihe.Die Anleger von Vonovia sind heute in Feierlaune. Das dürfte vor allem daran liegen, dass der Konzern im Rahmen der heutigen Zahlenvorlage einen optimistischen Blick auf das Gesamtjahr ausgegeben ...

