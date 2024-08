Prag (ots/PRNewswire) -Die KI-Trading-Lösung von AlgosOne macht einen Sprung nach vorn mit einer neuen Architektur, die das Risiko reduziert und die Rendite erhöhtAlgosOne.ai (http://algosone.ai/) freut sich, ein System-Upgrade anzukündigen, das die Leistung verbessert und die Gewinne der Kunden steigert. Die neue AlgosOne-Lösung macht für Trading das, was ChatGPT4o für Text und Sora und Kling für Video gemacht haben.Die verbesserten Algorithmen von AlgosOne (https://algosone.ai/technology/)nutzen neue, fortschrittliche Deep-Learning-Funktionen, die im eigenen Haus entwickelt wurden, und stützen sich bei ihren Entscheidungen nun auf größere und vielfältigere multimodale Datenquellen. Mit einem breiteren Zugang zu qualitativ hochwertigen Echtzeitdaten lernt die neue selbstkorrigierende Version der KI aus ihren bisherigen Aktivitäten und ist in der Lage, potenziell risikoreiche und wahrscheinliche Geschäfte mit höherer Vorhersagegenauigkeit zu erkennen. Infolgedessen ist die ohnehin schon unübertroffene Erfolgsquote von AlgosOne nun um fast 10 % höher und erreicht bei einigen Nutzern sogar 90 %.Eray Erdogan, Manager für Community-Beziehungen bei AlgosOne erklärte: "Wir freuen uns, die Leistung der neuronalen Netzwerkarchitektur der nächsten Generation und bahnbrechende aufmerksamkeitsbasierte Modelle zu nutzen, um unsere Kernaufgabe zu erfüllen, die Märkte für jedermann zugänglich zu machen, ohne dass Codierung, Strategieerstellung oder Trading-Ausführung erforderlich sind."Eine weitere Innovation von AlgosOne (https://beincrypto.com/ai-driven-crypto-trading-algosone/)im Jahr 2024 (https://beincrypto.com/ai-driven-crypto-trading-algosone/) ist das renditestarke Trading-Konto. Es wird für einen Zeitraum von 24-36 Monaten gesperrt und alle Geschäfte werden automatisch genehmigt, sodass die Kunden bestimmte Geschäfte nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bestätigen müssen. Renditestarke Konten erwirtschaften auch eine höhere jährliche Rendite als Standardverträge mit einer Laufzeit von 12 bis 24 Monaten, da die Gewinne über einen längeren Zeitraum aufgezinst werden, und sie verwenden ausschließlich eine neu entwickelte Version der KI, die für den langfristigen Handel optimiert ist.Eray merkt an: "Wir verbessern unsere Algorithmen ständig, damit unsere Nutzer weniger Risiko eingehen und immer bessere Renditen erzielen. Die neue Version von AlgosOne tut genau das und liefert durchgängig Gewinne, die in der Branche unübertroffen sind. (https://algosone.ai/2024/07/22/ai-vs-human-analysts/) Gleichzeitig bietet das Reservefondsguthaben von über 37 Millionen Dollar eine vollständige Kapitaldeckung für die Kunden."Im 4. Quartal startet AlgosOne den Verkauf von AiAO-Token. Token-Inhaber werden Teilhaber des KI-Modells, erhalten Dividenden und haben ein Mitspracherecht bei dessen zukünftiger Entwicklung.Weitere Informationen finden Sie auf der Website oder registrieren Sie sich unter (https://app.algosone.ai/registration) mit der AlgosOne-App.Informationen zu Algosone.aiAlgosone.ai ist eine regulierte Plattform, die an der Spitze des KI-Handels steht. Sie kombiniert firmeneigene Algorithmen mit fortschrittlichen Modellen zur Verarbeitung natürlicher Sprache, um umfangreiche Datensätze zu analysieren und Preisentwicklungen in verschiedenen Marktsektoren vorherzusagen. Die Plattform nutzt die Fähigkeiten des maschinellen Lernens, um den Handel und das Risikomanagement für die Kunden mit immer höherer Genauigkeit zu automatisieren.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2472639/AlgosOne_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/algosoneai-ein-revolutionarer-ki-trader-erzielt-einen-wichtigen-technologischen-durchbruch-302212295.htmlPressekontakt:Alex Andera; marketing@algosone.ai; + 37256702182Original-Content von: AlgosOne.ai, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175901/5835469