Die EnBW hat mit dem Bau eines weiteren Schnellladeparks begonnen. Nach der Inbetriebnahme im Herbst dieses Jahres können Elektroautos an der A6 in Öhringen an einem der 16 Schnellladepunkte aufgeladen werden. Beim Hardware-Lieferanten dürfte es sich um Alpitronic handeln, auch wenn die EnBW dies nicht explizit mitteilt. Immerhin kommen deren Hypercharger fast ausschließlich zum Einsatz. Im Falle des Ladeparks in Öhringen wäre es der HYC400, womit ...

