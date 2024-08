© Foto: Dall-E



Angesichts anhaltend niedriger Preise für Lithium bleibt die Geschäftslage bei Albemarle schwierig, wie die am Mittwochabend veröffentlichten Zahlen zeigen.Trotz eines allgemein erwarteten Nachfrageanstieges bleibt die Lage in der Lithium-Branche schwierig. Die Preise für das weiße Gold sowie für Lithiumverbindungen verharren angesichts hoher Lagerbestände auf niedrigem Niveau. Zwar wächst die Nachfrage nach E-Fahrzeugen weiter, aber offenbar nicht schnell genug, um für eine erhöhte Nachfragedynamik zu sorgen. Diese Schwierigkeiten spiegelt auch der von Albemarle am Mittwochabend vorgelegte Quartalsbericht wider, die Geschäftsentwicklung ist stark rückläufig - und zwingt das Unternehmen …