Die Zahlen von Volkswagen kamen am Markt nicht gut an. Allen voran die schwache Marge trübt die Stimmung. Die Aktie verliert weiter an Boden. Das operative Ergebnis von Volkswagen fiel im zweiten Quartal um 2,4 Prozent auf 5,46 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem größeren Rückgang gerechnet. Der Umsatz stieg trotz geringerer Verkäufe im zweiten Quartal auch dank des guten Abschneidens der Finanzdienstleistungen um 4,1 Prozent auf 83,3 ...

