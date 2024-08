Die Siemens Energy Aktie zeigt sich nach einem turbulenten Kursverlauf wieder auf dem Weg der Besserung. Nachdem der Titel des DAX-Unternehmens am 27. Oktober 2023 ein 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR markierte, konnte sich der Kurs in den darauffolgenden Monaten deutlich erholen. Zuletzt wurde die Aktie bei 26,46 EUR gehandelt, was einer beeindruckenden Steigerung von über 300 Prozent entspricht. Trotz kleinerer Rücksetzer bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt, wenngleich das jüngste 52-Wochen-Hoch von 27,91 EUR noch nicht wieder erreicht wurde.

Analysteneinschätzungen und Zukunftsaussichten

Experten sehen für die Siemens Energy Aktie weiteres Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 24,07 EUR, was angesichts des aktuellen Kursniveaus eine konservative Einschätzung darstellt. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 0,427 EUR [...]

