An der Börse in New York starten die wichtigen Indizes mit einer positiven Note in den neuen Monat. Der Nasdaq legt um weitere 0,6 Prozent zu, nachdem er bereits am Vortag höher tendierte. Die Aussicht auf sinkende Zinsen und bislang überwiegend positive Q2-Zahlen der Schwergewichte treiben die Kurse an. Der Dow Jones tendiert rund 0,3 Prozent fester. Im Juli hatte sich der bekanntestes US-Index mit einem Plus von 4,4 Prozent bärenstark präsentiert. Am Abend werden dann Apple, Amazon und Intel ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...