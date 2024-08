Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die krypto-freundliche Positionierung von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump sorgt für regen Handel auch von Krypto-ETNs - und Rückenwind für die Kurse, so die Deutsche Börse AG.In der ersten Juliwoche sei der Bitcoin noch auf 55.000 US-Dollar gefallen. Nach dem Attentat auf Trump am 13. Juli sei er dann aber auf über 68.000 US-Dollar geklettert, habe also Kurs auf das März-Allzeithoch von gut 73.000 US-Dollar genommen. Am Donnerstagmorgen seien es immer noch 64.180 US-Dollar. ...

