Mainz (ots) -Virtual Reality Experiment zum Klimawandel für die Generation Z / Erste Vorstellung auf der Gamescom 2024 vom 21. bis 25. August in KölnFür Menschen unter 25 Jahren ist die Klimakrise oft abstrakt, bedrückend oder beides. Was tun? Wie gelingt Klimajournalismus mit weniger Schock und Zukunftsangst, dafür mit mehr Interaktion und Teamwork, Action und Humor? "GreenGuardiansVR" vom SWR vermittelt spielerisch Fakten und Informationskompetenz. Das Virtual Reality Game zum Klimawandel richtet sich an die Generation Z und wird erstmals auf der Gamescom vom 21. bis 25. August 2024 der Öffentlichkeit vorgestellt.Teamwork gegen den KlimawandelNur mal schnell die Welt retten! In "GreenGuardiansVR" (GGVR) beamt ein Mega-Konzern die Mitspielenden als Roboter in eine vermeintlich rosige Zukunft. Doch Rebellen hacken sich ins System, um zu warnen: Nur gemeinsam kann die Propagandamaschine durchbrochen werden, um dem Konzern zu entkommen und die Welt zu retten! Das 25-minütige kooperative Action Abenteuer ist ein Multiplayer-Spiel für maximal vier Mitspielende ab 14 Jahren. In der ersten Phase ab dem 21. August 2024 kann GGVR lokal, durch Kooperationen mit regionalen Ausstellern, gespielt werden. In der zweiten Phase steht das Game auch in den VR-Stores bei Meta Quest und Steam fürs private Spielen kostenfrei bereit. Interessierte können sich bereits jetzt auf Discord (https://discord.com/invite/8WuzGen3zJ) austauschen.Zusammenarbeit von SWR X Lab und Redaktion Umwelt und KlimaDas Innovationsprojekt "GreenGuardiansVR" ist eine Kooperation des SWR X Lab (https://www.swr.de/unternehmen/xlab/index.html), dem Innovationslabor des SWR, mit der Abteilung Wirtschaft und Umwelt. GGVR ist das Spiel zur "KlimaZeit"-Fernsehsendung zum Themenschwerpunkt "Klimawirksame Lügen" bei Tagesschau24 (https://www.ardmediathek.de/sendung/tagesschau24/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3RhZ2Vzc2NoYXUyNA) am 9. August 2024. Das Spiel befasst sich damit, welche Folgen gezielte Desinformationen über den Klimawandel, etwa durch große Konzerne, haben können und wie wichtig es ist, Fakten von Fiktion zu unterscheiden. Das SWR X Lab führt mit diesem Spiel ein breit angelegtes Open Beta Experiment durch: Einerseits soll die noch nicht massentaugliche VR-Technologie und die damit verbundene Distribution bei lokalen Ausstellern bzw. Online-Anbietern besser verstanden werden. Andererseits wird geprüft, welche Chancen und Herausforderungen der lokale oder private Verbreitungsweg für journalistische Inhalte bietet.GreenGuardiansVR - Virtual Reality Experiment zum Klimawandel für die GenZDas 25-minütige kooperative Action Abenteuer für Multiplayer wird erstmals auf der weltgrößten Spielemesse Gamescom vom 21. bis 25. August 2024 in Köln vorgestellt. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite zum Spiel: SWR.de/ggvr (https://www.swr.de/ggvr)Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/greenguardiansvrPressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5835566