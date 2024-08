© Foto: ASSOCIATED PRESS | Uncredited - picture alliance



Das Immobilienunternehmen VICI hat am Mittwochabend ein starkes Quartalsergebnis präsentiert. Wer die Zahlen kauft, erhält eine Dividende von 5,3 Prozent.Es ist der Traum vieler Menschen: Einmal im Leben einen Jackpot knacken! Egal, ob an der Börse, beispielsweise mit einem 1.000-Prozent-Trade, als Teilnehmer einer Lotterie oder als Spieler im Casino. So holen sich Anleger Las Vegas ins Depot Der etwas bescheidenere Lebenstraum vieler Reisender ist ein Besuch in der Welthauptstadt des Glückspiels, Las Vegas. Tatsächlich gibt es aber auch einen Weg, sich Las Vegas ganz einfach ins Depot zu holen: Mit der Aktie des Immobilienunternehmens VICI Properties. Dem nämlich gehören zahlreiche …