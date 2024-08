Die Aktie des Impfstoffherstellers Moderna bricht am Donnerstag um 21 Prozent ein, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose nach unten geschraubt hat. Moderna erwartet weniger Covid-Impfungen in Europa und einen späteren Start seines RSV-Impfstoffs. Auch die Aktie des Konkurrenten BioNTech geht in die Knie.In Kürze mehr.

Den vollständigen Artikel lesen ...