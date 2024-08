Neuhintertux (ots) -Herzlich willkommen im 4 Sterne Hotel Neuhintertux - ein wahres Schmuckstück inmitten der atemberaubenden Berglandschaft des Zillertals! Dieses traditionsreiche Haus feiert heuer ein ganz besonderes Jubiläum: 50 Jahre Gastfreundschaft, Komfort und unvergessliche Erlebnisse.Seit einem halben Jahrhundert verwöhnt Familie Tipotsch Gäste mit einem einzigartigen Mix aus traditioneller Tiroler Gemütlichkeit und modernem Luxus.Zum Jubiläum gibt es ein besonderes Highlight: der höchste Skypool im Zillertal! In traumhafter Höhenlage auf über 1.500 m können Sie im beheizten Infinity-Pool schwimmen und dabei den spektakulären Ausblick auf die majestätischen Gipfel der Tuxer Bergwelt genießen. Die Glasumrahmung und der teilweise Glasboden sorgen dabei für ein Gefühl des freien Schwebens.Der Skypool ist nicht nur ein architektonisches Meisterwerk, sondern auch ein Ort der Entspannung und des Wohlbefindens. Hier können Sie nach einem aktiven Tag in Hintertux zur Ruhe kommen und die Seele baumeln lassen.Im 4 Sterne Hotel Neuhintertx haben 2024 noch weitere Umbauarbeiten stattgefunden. Sie sind ein Symbol für die ständige Weiterentwicklung und den Anspruch, den Gästen stets das Beste zu bieten. Stammgäste genießen den Ansporn der Familie Tipotsch und freuen sich seit Jahren immer wieder darauf, Neues, Komfortableres und Interessantes zu entdecken.Besonders was Stammgäste betrifft, sind das Hotel Neuhintertux und die Ferienregion Tux-Finkenberg federführend.Um die Treue und Verbundenheit der Gäste zu ehren, gibt es wöchentliche Gäste-Ehrungen. Ein spezielles Erlebnis ist aber die "Stammgästewoche", welche 1988 eingeführt wurde. Diese alle 4 Jahre stattfindende Feierlichkeit ist zu einer festlichen Tradition in der Urlaubsregion Tux-Finkenberg geworden.Im Juli 2024 hat diese Veranstaltung zum 10. Mal stattgefunden und umfasste ein vielfältiges Programm mit Wanderungen, Konzerten, einem Galaabend und anderen speziellen Events, um die Verbundenheit zwischen Gästen, Gastgebern und Einheimischen zu feiern.Bis heute wurden bereits über 16.000 Stammgäste geehrt. Die nächste Stammgästewoche findet dann erst wieder 2028 statt.Um das Zillertal und seine Schönheit und Vielseitigkeit zu erleben, sollten Sie aber nicht so lange warten. Die Urlaubsregion Tux-Finkenberg und das Hotel Neuhintertux sind immer eine Reise wert - zumal das Hotel am Fuße des Hintertuxer Gletschers liegt, der 365 Tage Schneespaß verspricht.Sie haben die Wahl zwischen Wander-Angeboten, Sommer-Ski-Packages, Weihnachts-Specials und Winter-Ski-Pauschalen zwischen 4 und 7 Übernachtungen inkl. ¾ Verwöhnpension.Mehr Infos über diese Angebote finden Sie unter: www.neu-hintertux.comPressekontakt:Hotel Neuhintertux ****Familie TipotschA-6294 Hintertux Nr. 783Tel. +43 5287 8580hotel@neu-hintertux.comhttps://www.neu-hintertux.comPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Neuhintertux Tipotsch GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165839/5835609