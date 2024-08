Das Chartbild bei BYD hat sich zuletzt deutlich eingetrübt. Operativ konnte der Autobauer dagegen positive News verkünden. So gab das Unternehmen am Mittwoch einen spannenden Deal mit Uber bekannt. Am Donnerstag melden die Chinesen erneut starke Auslieferungszahlen.342.383 elektrifizierte Fahrzeuge hat BYD im Juli an den Mann gebracht. Mit 0,2 Prozent nur minimal mehr als im Juni, was aber dennoch einen erneuten Auslieferungsrekord bedeutet. Gegenüber dem Vorjahresmonat beträgt das Plus rund 30 ...

