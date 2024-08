München (ots) -Zum Abschluss der Sportkampagne bayernbewegen ist der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden der FREIEN WÄHLER, Florian Streibl, rund um die Wieskirche in Steingaden gewandert - auf einem Weg, auf dem der ehemalige bayerische Ministerpräsident Max Streibl auch oft und gerne unterwegs war.Dazu der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek:"Bewegung, Kopf frei bekommen und gute politische Gespräche rund um unsere Regierungskoalition. Nach fast einem Jahr gemeinsamer Zusammenarbeit habe ich mit Florian Streibl die Ergebnisse unserer bisherigen Arbeit reflektiert und über neue Initiativen diskutiert. Uns verbindet das christliche Wertefundament. Wir wollen gemeinsam das Beste für Bayern und haben bereits viel erreicht: Einen soliden Haushalt verabschiedet, die Enquete-Kommission zum Bürokratieabbau eingesetzt oder das neue Ladenschlussgesetz auf den Weg gebracht. Die Wieskirche und die herrliche Landschaft sind einer von vielen Orten in Bayern, an dem sich die ganze Pracht unseres Freistaats zeigt. Ein wunderschönes Ambiente, wo wir gemeinsam über kommende Aufgaben und Herausforderungen nachgedacht haben. Bayern soll ein bürgerliches Land bleiben. Wir werden nach der Sommerpause weitere politische Impulse setzen zu den Themen verpflichtende Gesellschaftszeit, Wirtschaftspolitik und soziales Bayern."Dazu der FREIE WÄHLER-Fraktionsvorsitzende Florian Streibl:"Kirchen haben in Bayern eine lange und vielfältige Geschichte, die eng mit der kulturellen und religiösen Entwicklung des Landes verbunden ist. Die Wieskirche bei Steingaden ist eine der berühmtesten Rokokokirchen der Welt und seit 1983 Teil der UNESCO-Welterbestätten. Mit der Wieskirche verbinde ich persönlich aber noch viel mehr: Es war die Heimatkirche meines Vaters Max Streibl, in der er sich sehr wohl gefühlt hat. Ich danke Klaus Holetschek für die bisherige gute Zusammenarbeit und den heutigen Austausch, bei dem wir unter anderem über ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr gesprochen haben. Dieses fordern wir FREIE WÄHLER im Landtag bereits seit über zehn Jahren. Aufgrund des Krieges in der Ukraine ist es heute essenzieller denn je, um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu gewährleisten. Vom sinnstiftenden Effekt können zudem Jugendliche profitieren, da sich nach der Schule ganz neue Perspektiven für sie eröffnen können."Das Foto zeigt die Fraktionsvorsitzenden Klaus Holetschek und Florian Streibl bei der Wanderung.Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/5835619