Am Aktienmarkt ist die Stimmung für den SDAX zur Stunde etwas getrübt. Das Aktienbarometer verliert 1,53 Prozent auf 14.068 Punkte. Am deutschen Aktienmarkt zeigen sich die privaten und institutionellen Investoren aktuell nicht in Kauflaune. Konsequenz: Für den Index steht ein Verlust von 1,53 Prozent auf der Kurstafel.

