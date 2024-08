Europäische Marken erhalten einzigartigen Zugang zu hyperlokalen US-Zielgruppen in großem Maßstab

Point2Web, das ultimative Marketing-Powerhouse für Kreativ-, Werbe- und Performance-Marketing, ist Europas erster Agency Sales Partner für NewsBreak, die führende US-amerikanische Plattform für Lokalnachrichten und Informationen mit über 40 Millionen monatlich aktiven Nutzern.

Gemeinsam sind Point2Web und NewsBreak dazu fähig, herausragende Werbelösungen bereitzustellen, die lokale Zielgruppen begeistern. Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft steht das Ziel, das Wachstum und die Performance der Point2Web-Kunden deutlich zu erhöhen, indem die Stärken beider Unternehmen gebündelt werden. Die Zusammenarbeit soll die Innovation fördern, die Servicequalität verbessern und positive Ergebnisse für die regionalen Nutzer von NewsBreak und deren Gemeinschaften in den gesamten USA erzielen.

Durch den Einsatz der innovativen Technologie von NewsBreak und seiner beispiellosen lokalen Präsenz können Marken ihre lokale und zielgerichtete Werbung revolutionieren und ihre Ressourcen dort konzentrieren, wo sie am dringendsten benötigt werden. Das branchenführende Know-how von Point2Web wird den Kunden ermöglichen, ihre Werbewirkung in einem bislang unerreichten Maßstab zu verstärken. Die Kooperation wird insbesondere für Werbetreibende in Branchen wie Versicherungen, Finanzen, Touristik, Heimwerker, E-Commerce oder Casual Gaming von Vorteil sein.

Highlights der Partnerschaft:

Größere Reichweite: Point2Web-Kunden erhalten Zugang zu den 40 Millionen Nutzern von NewsBreak in den gesamten USA, wodurch die Wirkung ihrer Werbekampagnen signifikant erhöht wird. Über diesen Zugang erreichen Werbetreibende eine riesige interaktionsstarke Nutzerbasis.

Point2Web-Kunden erhalten Zugang zu den 40 Millionen Nutzern von NewsBreak in den gesamten USA, wodurch die Wirkung ihrer Werbekampagnen signifikant erhöht wird. Über diesen Zugang erreichen Werbetreibende eine riesige interaktionsstarke Nutzerbasis. Innovative Lösungen: Die Partnerschaft verschafft Point2Web-Kunden Zugang zur neuen Technologie von NewsBreak.

Die Partnerschaft verschafft Point2Web-Kunden Zugang zur neuen Technologie von NewsBreak. Globale Expertise, lokale Wirkung: Die globale Präsenz von Point2Web und die tief reichende Erfahrung mit Performance-Netzwerken in Verbindung mit der robusten regionalen Informationsplattform von NewsBreak ermöglichen eine zielgerichtete und hocheffektive Werbestrategie, die lokale Zielgruppen anspricht. Diese Synergie ermöglicht Werbetreibenden, zielgenaue Botschaften zu erstellen, die global informiert und zugleich lokal relevant sind.

Die globale Präsenz von Point2Web und die tief reichende Erfahrung mit Performance-Netzwerken in Verbindung mit der robusten regionalen Informationsplattform von NewsBreak ermöglichen eine zielgerichtete und hocheffektive Werbestrategie, die lokale Zielgruppen anspricht. Diese Synergie ermöglicht Werbetreibenden, zielgenaue Botschaften zu erstellen, die global informiert und zugleich lokal relevant sind. Innovation fördern und Erfolge erzielen: Point2Web und NewsBreak verbindet ihr entschlossenes Engagement für Innovation, erstklassige Dienstleistungen und positive Ergebnisse für ihre Stakeholder. Diese Partnerschaft ist ein Beweis für ihre gemeinsame Vision, die Grenzen des Machbaren in der digitalen Werbung zu erweitern.

"Durch unsere Partnerschaft mit NewsBreak vergrößern wir nicht nur den digitalen Fußabdruck unserer Kunden, sondern stellen ihnen auch alle erforderlichen Tools und Plattformen bereit, um ein völlig neues Maß an Interaktionen und Ergebnissen durch ihre Werbekampagnen zu erzielen", erklärt Valentine Kovalenko, COO bei Point2Web. "Diese Zusammenarbeit spiegelt unseren langfristigen Einsatz für Innovation und exzellente Dienstleistungen wider. Das Publikum von NewsBreak ist sehr interaktionsstark, sodass die Anzeigen unserer Kunden hochwertige und responsive Zielgruppen erreichen."

"Wir begrüßen die Partnerschaft mit Point2Web. Die globale Expertise und der innovative Ansatz von Point2Web passen perfekt zu unserem Ziel, ein lokales Medienökosystem aufzubauen, in dem Informationen leicht verfügbar und zugänglich sind", berichtet Ryan Ludlow, General Manager bei NewsBreak Advertising. "Durch den Einsatz unserer neuartigen Technologie und die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern wie Point2Web können wir den Erfolg der Werbetreibenden weiter steigern und die Anzeigenqualität weiterhin im Fokus behalten."

Nähere Informationen über diese Partnerschaft und die Vorteile für Ihre Werbestrategien finden Sie auf unserer Website.

Über Point2Web

Point2Web Ihr ultimatives Marketing-Powerhouse für Kreativ-, Werbe- und Performance-Marketing. Wir vereinen Performance Network, Agentur und Kreativstudio, um eine leistungsstarke Mischung aus Service, Expertise und Innovation rund um den Globus zu bieten.

Mit unserem Kreativstudio erstellen wir fesselnde und konforme Inhalte, mit unserem Performance Network maximieren wir Ihre Rendite für Werbeausgaben mit exklusiven Angeboten und erstklassigen Medienquellen und mit unserer Agentur für Marketing und Media Buying liefern wir maßgeschneiderte, strategische Werbelösungen.

Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihre Marke mit dynamischen, wirkungsvollen und unbestreitbar effektiven Ergebnissen aufzuwerten.

Über NewsBreak

NewsBreak ist die führende Plattform für Regionalnachrichten und Informationen in den USA, die Nutzern die lokalen Nachrichten und Informationen, die sie wollen und brauchen, in digitalem Format bereitstellt. Mithilfe modernster Technologien, die die Nutzerpräferenzen erlernen und personalisierte Inhalte zusammenstellen, sammelt NewsBreak aktuelle, leicht zugängliche und benutzerfreundliche Nachrichten und Informationen aus über 10.000 Quellen ohne Kosten für die Nutzer. NewsBreak überbrückt die Kluft zwischen neuen Technologien und herkömmlichen Regionalmedien und bietet eine innovative digitale Lösung, von der alle profitieren von einzelnen Nutzern und deren Gemeinschaften bis hin zu Unternehmen in den gesamten USA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240729882238/de/

Contacts:

Chief Operating Officer

Valentine Kovalenko

valentine@point2web.com

Head of Marketing

Anastasia Tomchani

anastasia.t@point2web.com