Tagesausblick für 02.08.: DAX knickt ein. Ölmultis öffnen ihre Bücher

Der DAX® musste heute kräftig Federn lassen. Zunächst waren es vor allem schwache Zahlen aus dem Automobilsektor, die dem Index zusetzten. Am Nachmittag sorgte die schwache Eröffnung an der Wall Street für weitere Kursverluste. Mit 18.130 Punkten hat der Index nun eine wichtige Unterstützungsmarke erreicht.

Erwartungsgemäß hielt die Fed gestern an den bestehenden Leitzinsen fest. Nicht zuletzt die Arbeitsmarktdaten von dieser Woche stützten jedoch Spekulationen, dass im September eine erste Senkung zu erwarten ist. Die Renditen von US-Staatspapieren gaben zum Handelsauftakt nach. So sank die Rendite 10-jähriger US-Papiere unter die Marke von 4 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Februar. Die Rendite vergleichbarer Bundesanleihen sank auf 2,25 Prozent. Die Notierungen für Gold und Silber profitierten von den Entwicklungen an den Anleihemärkten und stiegen auf 2,450 beziehungsweise 29 USD. Der Ölpreis legte im Vorfeld des bevorstehenden OPEC+ Staatentreffens und der Entwicklungen im Nahen Osten leicht zu. Dabei stieg die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil auf 81,40 USD.

Unternehmen im Fokus

BMW fuhr aufgrund des anhaltend schwachen China-Geschäfts im zweiten Quartal weniger Umsatz und Gewinn ein als im Vorjahreszeitraum. Die Aktie legte heute den Rückwärtsgang ein. Die Deutsche Post meldete einen Ergebnisrückgang um über 20 Prozent. Zwar wurden die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt, die Anleger trennten sich dennoch von dem Papier und drückten den Kurs unter EUR 40. Hugo Boss musste einen drastischen Gewinneinbruch hinnehmen und bestätigte damit die bereits veröffentlichten Eckdaten. An den Mittelfristzielen rüttelte der Modekonzern allerdings nicht. Dies gab dem Papier etwas Schwung. MTU Aero Engines verbuchte beim Gewinn und Umsatz im abgelaufenen Quartal ein deutliches Plus und erhöhte das Margenziel. Die Aktie sprang daraufhin deutlich nach oben und knackte die 138,2%-Retracementlinie. Teamviewer setzte den Erholungskurs von gestern fort und stieg im Tagesverlauf über die 20-Tage-Durchschnittslinie. Der Wolfsburger Autobauer VW konnte den Umsatz überraschend steigern. Das Ergebnis gab jedoch leicht nach. Die Aktie reagierte mit einem Abschlag. Vonovia zeigte sich bei der Vorlage der Zahlen zum abgelaufenen Quartal zuversichtlich, dass im zweiten Halbjahr keine weiteren Abschreibungen notwendig werden. Dies beflügelte die Aktie. Zalando profitierte von positiven Analystenkommentaren und schielte über die Widerstandsmarke bei EUR 24,60.

Morgen werden unter anderem AXA, Chevron, ExxonMobil und Linde Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine: