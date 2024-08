Die jüngste Kursbewegung zeigt, dass der Platinpreis derzeit bei etwa 975 US-Dollar liegt, was einem Anstieg von 0,70 % in den letzten 24 Stunden entspricht. In der Wochenbilanz verzeichnet Platin eine positive Veränderung von 4,0 %. Vor dem Hintergrund dieser aktuellen Ergebnisse werfen wir einen genaueren Blick auf die Faktoren, die den Platinmarkt derzeit beeinflussen, und analysieren die jüngsten Kursbewegungen sowie technische Indikatoren.Anzeige:Platin (TVC:PLATINUM) zeigt seit einigen Monaten eine Serie von Schwankungen. Nach einem deutlichen Kursanstieg ...

