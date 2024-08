EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Kooperation

LION E-Mobility AG: Positive vorläufige Streckentests der Hochleistungsbatterie LIGHT mit deutschem Premium-OEM Zug (Schweiz), 1. August 2024 - Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, berichtet über die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2024 und die deutlichen Fortschritte bei der LION LIGHT Battery mit Immersionskühltechnologie. LION erzielte in einem äußerst schwierigen Marktumfeld einen Umsatz von 4,8 Millionen Euro (Q1 2024: 1,2 Millionen Euro). Das EBITDA verbesserte sich in Q2 2024 auf -2,1 Mio. Euro (Q1 2024: -2,6 Mio. Euro). Diese Finanzzahlen liegen jedoch unter den Erwartungen. Dies ist auf den schwachen Batteriemarkt im bisherigen Jahresverlauf zurückzuführen. Daher hat LION seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2024 angepasst und erwartet, dass sich der Umsatz teilweise auf 2025 verschiebt. LION rechnet für 2024 mit einem Umsatz von nicht mehr als 42 Millionen Euro, was zu einem leicht negativen EBITDA führen könnte. Erfolgreiche Pre-Tests der "Immersion Cooling" Technologie von LION mit deutschem Premium OEM

Auf der technischen Seite hat LION bedeutende Fortschritte gemacht. Der Prototyp der innovativen LIGHT-Batterie mit direkter Zellkühlung ("Immersionskühlung") wurde erfolgreich weiterentwickelt. Im Juli 2024 führte ein deutscher Premium-Fahrzeughersteller Streckentests durch. Die Hochleistungsbatterie von LION erzielte dabei hervorragende Ergebnisse: Fahrzeuge mit Batteriespannungen von 400 und 800 Volt zeigten eine Leistung, die 30 Prozent über dem aktuellen Marktstandard lag. Dr. Joachim Damasky, CEO von LION, erklärte: "Auch wenn wir uns dem derzeit schwachen Marktumfeld für Batteriepacks nicht entziehen können, haben wir einen wichtigen Schritt zur Marktreife unserer Hochleistungsbatterien mit "Immersion Cooling" Technologie gemacht. Wir sind sehr stolz auf die hervorragenden Ergebnisse der ersten Streckentests unseres OEM-Partners und sehen ein enormes Potenzial für unsere langjährig entwickelte Batterietechnologie." Auch die Zusammenarbeit mit SVOLT bei der Herstellung von Batteriepacks schreitet wie geplant voran. Die ersten Lieferungen des C-Muster-Prototyps an Kunden werden für das vierte Quartal 2024 erwartet. Zuschüsse vom Freistaat Thüringen erhalten

LION hat in der ersten Jahreshälfte 1,8 Millionen Euro an Fördermitteln vom Freistaat Thüringen erhalten. Das Engagement bestärkt LION in der Entscheidung, die Produktion in Thüringen anzusiedeln. Neuer Vertrag mit DPDHL: Lieferung von Batteriemodulen für Lieferwagen

Mit dem Abschluss eines neuen Vertrages mit der DPDHL Group wird LION in Zukunft Batteriemodule als Ersatzteile für Lieferwagen liefern. Dieser Vertrag unterstreicht das Engagement von LION für langfristige Partnerschaften und bestätigt die Fähigkeit des Unternehmens, maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Kunden anzubieten. Verkauf des Anteils an TÜV Süd Battery Testing geplant

Um sich auf sein Kerngeschäft, insbesondere die eigene Immersionstechnologie, zu konzentrieren, hat LION den Verkaufsprozess seiner Beteiligung an TÜV Süd Battery Testing eingeleitet. Über die LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden. Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet. www.lionemobility.com

