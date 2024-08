Montreal und London (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen wird die neu gewonnenen Mittel nutzen, um die Geschäftsdynamik in der EMEA-Region zu beschleunigenWorkJam (https://www.workjam.com/), der Weltmarktführer für digitale Frontline-Arbeitsplätze, kündigte den Erhalt einer Investition in Höhe von 20 Millionen US-Dollar von Export Development Canada (EDC) an, um seine internationalen Aktivitäten auszubauen. WorkJam wird die neu gewonnenen Finanzmittel nutzen, um sein Wachstum in der EMEA-Region zu beschleunigen, wo das Unternehmen kürzlich Marks & Spencer (M&S) und Metro Digital als Kunden gewinnen konnte."Angesichts der sich weltweit, insbesondere jedoch auf den Märkten im Vereinigten Königreich und in Europa, verändernden Arbeitsdynamik möchten viele Unternehmen in diesen Regionen ihre Mitarbeiter mit digitalen Tools ausstatten, die die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten und zugleich die Produktivität, Mitarbeiterbindung und allgemeine Zufriedenheit am Arbeitsplatz fördern", so Steven Kramer, Geschäftsführer von WorkJam. "Mit dieser Neuinvestition können wir unseren starken Wachstumskurs in der EMEA-Region fortsetzen. Daher sind wir EDC sehr dankbar für das Vertrauen, das sie uns entgegenbringen, und für die Unterstützung bei der Erfüllung unserer Mission, Fachkräfte mit Kundenkontakt weltweit zu stärken.""Wir gehen davon aus, unsere Dynamik deutlich beschleunigen zu können und Unternehmen in ganz Europa bei der Ausstattung ihrer Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt mit den richtigen digitalen Tools zu unterstützen", sagte Mark Williams, geschäftsführender Direktor EMEA bei WorkJam."WorkJam vereinfacht die Einsatzplanung der Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt und bietet die Flexibilität, die Unternehmen angesichts des schwankenden Arbeitskräftebedarfs in der derzeitigen instabilen Wirtschaftslage benötigen", so Williams weiter.In seiner Funktion als kanadische Exportkreditagentur unterstützt EDC kanadische Unternehmen unterschiedlichster Größe bei ihrem internationalen Wachstum. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Beschleunigung des internationalen Wachstums mittelständischer Unternehmen. Die Organisation stellt Kapital, Handelsexpertise, Versicherungen und globale Verbindungen bereit, um den nachhaltigen Handel zwischen Kanada und der Welt zu unterstützen und zu fördern und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit des Landes auf dem globalen Markt zu verbessern.Zu den Kunden von WorkJam zählen mehrere Fortune-500-Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Reise- und Gastgewerbe, Fertigung und Logistik sowie Gesundheitswesen. Mehr als die Hälfte der Unternehmenskunden von WorkJam sind auf internationaler Ebene tätig und verlassen sich auf das robuste Compliance-Framework und die Inline-Übersetzungsunterstützung in 50 Sprachen, um Arbeitsabläufe zu digitalisieren und ihre Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt in verschiedenen Regionen miteinander zu vernetzen. Millionen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt in über 50 Ländern setzen bereits auf die digitale Plattform von WorkJam, um ihre Arbeitszeiten zu planen, sich weiterzubilden, Aufgaben zu verwalten, in beide Richtungen zu kommunizieren, Arbeitsabläufe zu automatisieren und vieles mehr."WorkJam ist ein Weltmarktführer im Bereich der Orchestrierung von Arbeitskräften im direkten Kundenkontakt und eine kanadische Technologie-Erfolgsgeschichte", so Guillermo Freire, Senior-Vizepräsident EDC, Mid-Market Group. "Wir sind stolz darauf, dieses schnell wachsende, mittelständische Unternehmen bei seiner weiteren Expansion und der Beschleunigung seines internationalen Wachstums zu unterstützen. WorkJam unterstützt Unternehmen weltweit bei der Digitalisierung ihrer nicht im Büro tätigen Belegschaft dabei, die Effizienz und Rentabilität zu steigern und gleichzeitig die tägliche Arbeitserfahrung von Millionen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt zu verbessern."Die Plattform von WorkJam kombiniert Planungsfunktionen, einen Marktplatz für offene Schichten, Funktionen zur Aufgabenverwaltung, Kommunikation in beide Richtungen, mobiles Lernen, Umfragen und vieles mehr. Die einheitlichen mobilen oder Desktop-basierten Module des Unternehmens lassen sich innerhalb von nur fünf Tagen einzeln oder zusammen implementieren.Informationen zu WorkJamWorkJam wurde 2014 gegründet, um das Leben von Arbeitnehmern mit Kundenkontakt zu erleichtern. Als der weltweit führende digitale Arbeitsplatz für Mitarbeiter mit Kundenkontakt vereint WorkJam Kommunikation, Aufgabenverwaltung, Tools für die Einsatzplanung, Lerninhalte und vieles mehr - und das alles in einer einzigen App. Es ist das einzige umfassende und einheitliche System, das entwickelt wurde, um die Zusammenarbeit zwischen der Unternehmenszentrale und den Mitarbeitern mit Kundenkontakt zu revolutionieren und die Effizienz und Produktivität zu steigern. Die App ist in 50 Sprachen mit Inline-Übersetzungen verfügbar und unterstützt Organisationen bei der Überbrückung von Sprachbarrieren und der Schaffung eines inklusiveren Arbeitsumfelds für alle. WorkJam führt Total Workforce Orchestration® ein. Weitere Informationen erhalten Sie auf WorkJam.com (https://www.workjam.com/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/workjam/).Informationen zu EDCExport Development Canada (EDC) ist ein staatliches Finanzunternehmen, dessen Zweck darin besteht, kanadischen Unternehmen dabei zu unterstützten, im In- und Ausland erfolgreich zu sein. EDC verfügt über die Finanzprodukte und über das Fachwissen, die kanadische Unternehmen benötigen, um neue Märkte zu erschließen, finanzielle Risiken zu reduzieren und ihr Geschäft im Zuge ihrer Expansion vom lokalen zum globalen Markt auszubauen. 