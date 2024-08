Die CANCOM SE sorgt für Aufsehen an der Börse mit der Ankündigung eines umfangreichen Aktienrückkaufprogramms. Das Unternehmen plant, bis zu 10 Prozent seiner eigenen Aktien zu erwerben, was einem Volumen von 3.501.705 Stück entspricht. Diese Nachricht führte zu Bewegungen im Aktienkurs, der zuletzt bei 32,76 Euro notierte. Trotz leichter Schwankungen zeigt sich die Aktie relativ stabil, was auf ein gewisses Vertrauen der Anleger in die Strategie des Unternehmens hindeutet.

Finanzielle Aussichten und Analystenmeinungen

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einem Gewinn pro Aktie von 1,41 Euro und einer Dividende von 1,06 Euro. Diese Prognosen unterstreichen die positive Einschätzung der finanziellen Entwicklung von CANCOM. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 36,94 Euro, was ein deutliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die kommende Veröffentlichung der Q2-Zahlen am 13. August wird mit Spannung erwartet und könnte weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

Cancom Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...