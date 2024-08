New York (ots/PRNewswire) -Lukka, der weltweit führende Anbieter von Blockchain-Daten, gab heute bekannt, dass Animoca Brands Lukka als Anbieter von Unternehmensdatenmanagement ausgewählt hat. Darüber hinaus hat Animoca Capital, ein Wachstumsfonds, der sich auf Web3-Unternehmen im mittleren bis späten Stadium konzentriert und mit Animoca Brands zusammenarbeitet, eine strategische Investition in Lukka getätigt.Im Rahmen der Partnerschaft wird Animoca Brands die Enterprise Data Management Software von Lukka nutzen, um eine revisionssichere Finanzabstimmung und Berichterstattung für Kryptowährungen weltweit über mehrere Geschäftseinheiten hinweg zu unterstützen.Die kommerzielle Partnerschaft zwischen Animoca Brands und Lukka wird die Fähigkeiten von Animoca Brands bei der Verwaltung und Analyse von Blockchain-Daten in seinem umfangreichen Produkt- und Investitionsportfolio verbessern. Die Enterprise Data Management Software von Lukka wird Animoca Brands robuste Finanztools für den Umgang mit komplexen Krypto-Asset-Daten zur Verfügung stellen, während die Blockchain Analytics and Investigations SaaS fortschrittliche Einblicke zur Unterstützung von Compliance-, AML- und Ermittlungsfunktionen bieten wird.Homer Sun, geschäftsführender Gesellschaftervon Animoca Capital, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, Lukka als strategischen Aktionär unterstützen zu können. Die Kompetenz des Teams im Bereich Blockchain-Datenmanagement und -Analytik passt perfekt zu unserer Vision und der Vision gesamten Gruppe für die Zukunft des digitalen Eigentums und dezentraler Technologien. Unsere Investition in Lukka unterstreicht unser Vertrauen in die institutionellen Lösungen des Unternehmens und unsere gemeinsamen Ziele, die breite Einführung von Web3 zu fördern."Robert Materazzi, CEO von Lukka, kommentierte: "Wir sind stolz darauf, mit dem visionären Team von Animoca Brands zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen, das an der Spitze der Web3-Innovation steht. Animoca Brands hat in Hunderte von Web3-Unternehmen investiert, von denen viele mit einigen der komplexesten Daten der Welt umgehen. Das Lukka-Team ist gut aufgestellt, um auch diese Unternehmen mit unseren fortschrittlichen Unternehmensdatenlösungen zu unterstützen. Gemeinsam wollen wir kontinuierlich und verantwortungsbewusst Innovationen entwickeln und geschäftliche Herausforderungen von der Bewertung von Kryptowährungen bis hin zu On-Chain-Untersuchungen mit vertrauenswürdigen und unabhängig geprüften Datenlösungen angehen."Trotz des geringen Wissensstandes über Krypto und Blockchain in traditionellen Unternehmen unterstreicht diese Partnerschaft, dass es heute fortschrittliche technische Lösungen gibt, wie die von Lukka angebotenen, mittels denen ein Unternehmen risikomündig, konform und prüfungsbereit bleiben kann. Die Einführung von Krypto-Assets wird durch die Vision innovativer Unternehmen wie Animoca Brands beschleunigt, und dies erfordert Daten, denen man vertrauen kann. Lukka ist ständig bestrebt, Innovatoren mit ausgereiften Datenprodukten zu versorgen.Über Animoca Capital Animoca Capital ist ein Wachstumskapitalfonds, der sich auf Unternehmen in der mittleren bis späten Phase konzentriert, die Blockchain-Technologien und -Anwendungen nutzen. Der Fonds ist eine Partnerschaft mit Animoca Brands eingegangen, einem weltweit führenden Unternehmen und Investor im Bereich Web3 und Blockchain. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.animoca-capital.com.Über Animoca BrandsAnimoca Brands (ACN: 122 921 813), ein Deloitte Tech Fast Gewinner, ein Fortune Crypto 40 Unternehmen, eines der Top 50 Blockchain Game Companies 2024 und eines der High Growth Companies Asia-Pacific 2023 der Financial Times, ist ein führendes Unternehmen im Bereich Web3, das die Blockchain nutzt, um Verbrauchern auf der ganzen Welt digitale Eigentumsrechte zur Verfügung zu stellen und das offene Metaverse zu etablieren. Das Unternehmen entwickelt und veröffentlicht ein breites Portfolio an Produkten, darunter Originalspiele wie The Sandbox, PHANTOM GALAXIES, Life Beyond und Crazy Defense Heroes, sowie Produkte, die beliebte geistige Eigentumsrechte aus der Welt des Sports und der Unterhaltung nutzen, wie The Walking Dead, Power Rangers, MotoGP und Formula E. Es hat mehrere Tochtergesellschaften, darunter The Sandbox, Blowfish Studios, Quidd, GAMEE, nWay, Pixowl, Forj, Lympo, Animoca Brands Japan, Grease Monkey Games, Eden Games, Darewise Entertainment, Notre Game, TinyTap, SPORTPASS, PIXELYNX, WePlay Media, Gryfyn und Azarus. Animoca Brands ist einer der aktivsten Investoren im Web3-Bereich mit einem Portfolio von über 540 Web3-Investitionen, sowohl direkt als auch über Animoca Ventures, darunter Yuga Labs, Axie Infinity, Polygon, Consensys, Magic Eden, Fireblocks, OpenSea, Dapper Labs, Yield Guild Games und viele mehr. Für weitere Informationen besuchen Sie www.animocabrands.com oder folgen Sie X (Twitter)&a=X+(Twitter)), YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook und TikTok.Über LukkaLukka wurde 2014 gegründet und versorgt die risikomündigsten Unternehmen der Welt mit Unternehmensdaten und Softwarelösungen. Als globales Team mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten löst Lukka Finanz-, Risiko-, Compliance- und Handelsfinanzierungsfälle, die durch die Eigenschaften von Blockchain-Daten kompliziert sind.Die Daten- und Softwareprodukte von Lukka sind preisgekrönt, von unabhängiger Seite geprüft und so konzipiert, dass sie institutionelle Standards wie die des AICPA, der ISO, der IOSCO und anderer vertrauenswürdiger Organisationen übertreffen, die sich auf die Datenqualität, die Genauigkeit und Vollständigkeit von Finanzberechnungen und das Management technologischer Betriebsrisiken konzentrieren. 