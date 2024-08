In der neuen Smart-Investor-Ausgabe dreht sich alles um ZIM Integrated Shipping: Trotz starker Performance bleibt die Aktie volatil. Konflikte im Roten Meer treiben die Frachtraten in die Höhe und belasten die Aktie.Mit einer Performance von 80 Prozent seit dem Jahresanfang hat die israelische Reederei ZIM Integrated Shipping den Anlegern eine Menge Freude bereitet, aber auch einiges an Nerven gekostet - nämlich aufgrund der regelmäßigen zweistelligen Tagesschwankungen in beide Richtungen. Zuletzt in Smart Investor 3/2024 haben wir die prinzipielle Investmentthese vorgestellt. Dabei geht es darum, dass die Schiffe nach der De-facto-Blockade des Roten Meeres durch die jemenitischen …