Die Scout24-Aktie verzeichnete am Handelstag einen Rückgang von 1,2 Prozent auf 72,30 Euro an der XETRA-Börse. Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleibt das Papier in der Nähe seines 52-Wochen-Hochs von 74,15 Euro, das am 22. Juli 2024 erreicht wurde. Der Abstand zum Jahreshoch beträgt derzeit nur 2,49 Prozent, was auf eine grundsätzlich positive Entwicklung hindeutet.

Dividendenaussichten und Analystenmeinungen

Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividendenausschüttung von 1,27 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (1,20 Euro) darstellt. Analysten sehen zudem weiteres Potenzial für die Scout24-Aktie und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 78,73 Euro aus. Dies spiegelt das Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens wider, trotz der aktuellen Kursschwankungen.

Scout Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...