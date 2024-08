Dating für introvertierte Gamer - ohne sich von seiner besten Seite zeigen zu müssen. In der auf Kickstarter vorgestellten App Date Like Goblins trifft man sich zum ersten Rendezvous in World of Warcraft und Co. Es funktioniert sogar ohne Profilbilder. Statt sich beim ersten Date im Restaurant anzuschweigen, lieber gemeinsam World of Warcraft zocken. Darauf setzt die neue App Date Like Goblins, die gerade bei Kickstarter um Unterstützung wirbt. Beim ...

