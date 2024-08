Microsoft verzeichnete im vierten Geschäftsquartal 2024 einen beachtlichen Umsatzanstieg von 56,18 Milliarden auf 64,7 Milliarden US-Dollar, was die Analystenerwartungen von 64,36 Milliarden US-Dollar übertraf. Der Gewinn je Aktie stieg von 2,69 auf 2,95 US-Dollar und lag damit über den Prognosen von 2,93 US-Dollar. Trotz dieser positiven Entwicklung reagierte die Aktie zunächst mit Verlusten, konnte sich aber im Handelsverlauf erholen und schloss mit einem leichten Minus von 1,08 Prozent bei 418,35 US-Dollar.

Analysten bleiben optimistisch

Mehrere Analysten passten ihre Bewertungen an, blieben aber größtenteils optimistisch. JPMorgan behielt das "Overweight"-Rating bei einem Kursziel von 470 US-Dollar bei, während die Royal Bank of Canada ein Kursziel von 500 US-Dollar nannte. Goldman Sachs und UBS senkten ihre Kursziele leicht, empfahlen die Aktie aber weiterhin zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel der jüngsten Analysten-Kommentare liegt bei 498,75 US-Dollar, was einem Potenzial von rund 19 Prozent entspricht.

