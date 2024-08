BYD verzeichnet im Juli 2024 einen neuen Auslieferungsrekord mit 342.383 elektrifizierten Fahrzeugen. Dies entspricht einem minimalen Anstieg von 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat, bedeutet jedoch im Vergleich zum Vorjahresmonat ein beachtliches Plus von rund 30 Prozent. Trotz dieser positiven operativen Entwicklung zeigt sich das Chartbild der BYD-Aktie zuletzt eingetrübt. Im NASDAQ OTC-Handel fiel der Kurs um 2,5 Prozent auf 29,10 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 35,62 USD, während das Tief bei 21,80 USD verzeichnet wurde.

Globale Expansion und Partnerschaften

Der chinesische Autobauer setzt seine Expansionsstrategie fort. In Vietnam wurden drei neue Modelle eingeführt, während der Luxus-Supersportwagen U9 der Marke Yangwang in die Produktion geht. Zudem wurde eine strategische Partnerschaft mit Uber bekannt gegeben, die den Einsatz von 100.000 BYD-Elektrofahrzeugen in Europa und Lateinamerika vorsieht. Diese Kooperation bietet Uber-Fahrern Sonderkonditionen beim Erwerb von BYD-Fahrzeugen und könnte die Marktposition des Unternehmens weiter stärken.

