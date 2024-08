EQS-News: PRWireNow / Schlagwort(e): Miscellaneous

CoinEx schließt Rückkauf und Verbrennung von 3,16 Mio. $CET für Q2 2024 ab



01.08.2024 / 21:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hong Kong, China--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 1. August 2024) - Im Juli 2024 gab die globale Krypto-Handelsplattform CoinEx offiziell den Abschluss des Rückkaufs und der Verbrennung ihres Plattform-Tokens CET (CoinEx Token) für das zweite Quartal 2024 bekannt. Laut der offiziellen Website beläuft sich der Gesamtwert dieses Rückkaufs und der Verbrennung auf rund 3,16 Millionen US-Dollar, wobei allein im Juni 11.083.208,18 CET zurückgekauft und verbrannt wurden. Im zweiten Quartal wurden insgesamt 49.625.974,15 CET zurückgekauft und verbrannt. Am 4. Juli 2024, um 08:00 Uhr (UTC) betrug der aktuelle Preis für CET 0,062 USD bei einem Gesamtangebot von rund 2,804 Milliarden CET.



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/8704/218581_327f2e53847c19d8_001full.jpg CET - System für Vorteile und Mehrwertdienste von CoinEx CET (CoinEx Token), ein wesentlicher Bestandteil des CoinEx-Ökosystems, wurde im Januar 2018 offiziell eingeführt. Ursprünglich auf Basis des Ethereum ERC20-Protokolls ausgegeben, ist er nun auf die von CoinEx selbst entwickelte Public Chain, die CoinEx Smart Chain ( coinex.org ), migriert und wird als deren Treibstoff verwendet. CET ist der Plattform-Token von CoinEx und das Herzstück des Vorteils- und Mehrwertdienstssystem von CoinEx. Durch den Besitz von CET kommen die Nutzer in den Genuss verschiedener exklusiver Plattformvorteile und Dienstleistungen, wie die Verwendung von CET zum Ausgleich entsprechender Transaktionsgebühren und exklusive Kursrabatte bei Transaktionen. "Täglicher Rückkauf, monatliche Verbrennung" - erhöht den Marktwert von CET und stärkt die Inhaber des Plattform-Token Am 31. Januar 2019 verbrannte CoinEx alle 4 Milliarden nicht validierten Token, die sich im Besitz des Teams befanden, und führte weitere Rückkäufe auf dem Sekundärmarkt durch, was zu diesem Zeitpunkt große Aufmerksamkeit auf dem Kryptomarkt erregte. CoinEx hat immer versucht, den Wert von CET durch den Rückkauf- und Verbrennungsmechanismus zu erhalten und zu steigern. Der Mechanismus des täglichen Rückkaufs und der monatlichen Verbrennung zeigt nicht nur, dass die Plattform die Rechte der Token-Inhaber respektiert, sondern auch, dass CoinEx fest entschlossen ist, ein gesundes, stabiles und nachhaltiges CET-Ökosystem aufzubauen. Die von CoinEx selbst entwickelte Public Chain, die CoinEx Smart Chain (CSC), bietet außerdem eine starke technische Unterstützung für CET. CSC ist eine leistungsstarke Smart Contract Plattform, die eine kostengünstige und effiziente Umgebung für dezentralisierte Anwendungen (DApps) bietet. CET, der Treibstoff von CSC, zirkuliert nicht nur innerhalb der Börse, sondern auch in verschiedenen Anwendungen auf CSC, was seine Einsatzmöglichkeiten und seinen Wert weiter erhöht. Nutzer können verschiedene dezentrale Anwendungen auf CSC verwenden, CET zur Zahlung von Transaktionsgebühren nutzen und Smart Contracts durchführen. Es wird erwartet, dass CoinEx durch kontinuierliche Anstrengungen und Innovationen weiterhin die Entwicklung des Kryptowährungshandelsmarktes anführen und den Nutzern vielfältigere Produkte und Dienstleistungen anbieten wird. Überdies wird CET eine immer wichtigere Rolle im CoinEx-Ökosystem spielen und ein wichtiger Treiber für das Wachstum des Nutzerwerts werden. Medienkontakt:

Vollständiger Name: Fiona Han

Position: Marketing Manager

E-Mail: fiona.han@coinex.com

Stadt/Land: Hongkong, HKSAR To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/218581 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/218581

News Source: PRWireNow





01.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com