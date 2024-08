NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach einem angekündigten Zukauf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Die Übernahme des Vermögensverwalters Axa IM sei strategisch sinnvoll, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie werde sich aber wohl erst auf lange Sicht auszahlen. Sie begrüße dieses größere Geschäft dennoch im Vergleich zur Option von mehreren kleinen Transaktionen, die die Ergebnisse nicht sonderlich beeinflussten./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 14:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2024 / 14:30 / EDT





ISIN: FR0000131104