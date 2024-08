NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa nach Aussagen zu Übernahmen und Verkäufen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Versicherer verkaufe Axa IM an BNP Paribas und habe zudem eine ergänzende Übernahme in Italien angekündigt, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Verlust an Diversifizierung sei enttäuschend, insbesondere bei einem risikoarmen, gebührenbasierten Geschäft. Gleichwohl gestehe er ein, dass Axa im Bereich Vermögensverwaltung nicht über die Größe verfüge, um mit den Branchenführern konkurrieren zu können./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 15:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2024 / 15:02 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120628