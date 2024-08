Im Rahmen der strategischen Partnerschaft wird Xsolla monatliche Meetups, inspirierende Vorträge und das GDCy Fest 2025 unterstützen

Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, hat eine exklusive Partnerschaft mit Game Dev Cyprus (GDCy) vereinbart, die eine umfangreiche Kooperation in der Videospielbranche beinhaltet. Als Teil dieser Partnerschaft wird Xsolla in den Jahren 2024 und 2025 attraktive und informative Veranstaltungen sponsern, die Innovation, Networking und Festivals innerhalb der Gaming-Community fördern.

Xsolla wird mehrere informative Veranstaltungen sponsern, die von monatlichen Networking-Treffen für Entwickler bis hin zu GDCy-Sessions mit Vorträgen von Gleichgesinnten und erfahrenen Branchenpersönlichkeiten reichen.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit GDCy und die Chance, die lebendige Gaming-Community auf der Insel zu unterstützen", so David Stelzer, President bei Xsolla. "Unser Sponsoring dieser Events und der Organisation zeigt unser Engagement für die Förderung von Innovation und Zusammenarbeit auf Zypern. Wir freuen uns darauf, die Kreativität und die Talente zu erleben, die aus diesen Veranstaltungen hervorgehen werden."

Höhepunkt dieser Partnerschaft wird das sehnlichst erwartete GDCy Fest im Juni 2025 sein. Dieser wegweisende Event verspricht, das größte Treffen von Spieleentwicklern in Zypern zu werden. Das Sponsoring durch Xsolla wird ein unvergessliches Festival mit Workshops, Podiumsdiskussionen, Spieledemos und vielem mehr ermöglichen. Weitere Events, die einflussreiche Führungskräfte und Vordenker der Branche zusammenzubringen, sind die GDCy Executive Lounge und die Weihnachtsveranstaltung im Dezember dieses Jahres.

"Mit so vielen informativen und inspirierenden Events auf der Agenda übernimmt Xsolla in einer spannenden Zeit die Sponsorschaft für GDCy", kommentiert Tim Fadeev, Gründer und CEO von GDCy. "Dieses Sponsoring wird für die GDCy einen transformativen Charakter haben, da es nicht nur unsere lokale Community fördert, sondern auch Zypern als Hub für Innovationen präsentiert und die weltweite Aufmerksamkeit für unser prosperierendes Videospielökosystem auf Zypern erhöht. Wir können es kaum erwarten, mit der gemeinsamen Arbeit zu beginnen und die Zukunft der Spieleindustrie positiv zu gestalten."

Über Xsolla

Xsolla ist ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Anforderungen der Branche entwickelt wurden. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als Innovationsführer im Handel mit Spielen verfolgen wir bei Xsolla das Ziel, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu bewältigen, und unterstützen so unsere Partner dabei, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit aufzubauen. Xsolla hat seinen Sitz in Los Angeles, US-Bundesstaat Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio und anderen Städten rund um den Globus. Xsolla unterstützt große Spieltitel wie Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und andere.

Über GDCy

GDCy ist die größte Community von Spieleentwicklern in Zypern. Wir arbeiten hart für das Ziel, das Leben für die Menschen aus der Videospielindustrie der Insel so einfach, unterhaltsam und rentabel wie möglich zu gestalten. In den mehr als drei Jahren unseres Bestehens haben wir viele Online- und Offline-Aktivitäten gestartet, darunter monatliche Networking-Events, die bereits von Google, Meta, Amazon, Snapchat, TikTik und vielen anderen unterstützt werden. Seit 2023 organisieren wir das GDCy FEST die größte B2B-Veranstaltung unter freiem Himmel in der Region, zu der jedes Jahr mehr als 1000 Menschen aus aller Welt kommen.

