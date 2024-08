Kape Technologies gab heute die Ernennung von Ankit Khemka zum Chief Marketing Officer (CMO) bekannt. Er verstärkt das Führungsteam der Unternehmensgruppe und bekräftigt das Engagement des Unternehmens, mit seiner branchenführenden Datenschutz- und Sicherheitstechnologie ein sicheres und freies Internet zu ermöglichen.

Khemka ist ein erfahrener Profi mit vielfältigen beruflichem Hintergrund in den Bereichen Markenaufbau, Wachstumsmarketing und strategische Geschäftsentwicklung. Vor seinem Wechsel zu Kape war Khemka bei Revolut als Global General Manager und Head of Marketing tätig. Zuvor arbeitete er bei HelloFresh und Rocket Internet Group, wo er Unternehmen in den USA, Indien, Europa und Lateinamerika aufbaute und skalierte.

Mit seiner globalen Erfahrung durch Tätigkeiten bei schnell wachsenden Unternehmen wird Khemka das Wachstum der Datenschutzlösungen von Kape beschleunigen einschließlich seiner Flaggschiff- Datenschutzmarke ExpressVPN. In seiner neuen Rolle übernimmt er die Leitung der Marketingaktivitäten, wird die kundenzentrierte Kultur des Unternehmens stärken und Initiativen zur Maximierung der Wachstumschancen voranbringen.

"Ich bin sehr erfreut, Ankit ernennen zu dürfen, um das nächste Kapitel von Wachstum und Innovation für Kape Technologies und seine Marken aufzuschlagen. Das Führungsteam und ich haben eine klare Vision für die Zukunft von Kape. Ich bin fest davon überzeugt, dass Ankits Marketing-Führungsqualitäten auf unserem weiteren Weg zu Wachstum und Innovation für unser Team von unschätzbarem Wert sein werden", so Charles Butler, CEO bei Kape Technologies. "Gemeinsam bleiben wir fokussiert auf unser Ziel, Kape als weltweit führenden Anbieter von digitalen Sicherheitslösungen zu etablieren, der seinen Kunden eine umfassende Kontrolle über ihre Privatsphäre und Sicherheit gewährleistet."

Ankit Khemka, CMO, Kape Technologies, kommentiert: "ExpressVPN, die Flaggschiffmarke von Kape Technologies, steht seit mehr als einem Jahrzehnt an der Spitze der VPN-Branche, dank ihrer Anstrengungen für technische Exzellenz, Innovation und Kundenorientierung. Ich freue mich darauf, auf diesem soliden Fundament weiter aufzubauen und das enorme Potenzial für künftiges Wachstum zu erschließen. Mit unserer gemeinsamen Vision und der gebündelten Kraft unseres Teams werden wir das Unternehmen in neue Höhen führen und den Branchenstandard für Datenschutz und Sicherheit setzen."

Über Kape Technologies

Kape Technologies ist ein führender Anbieter von digitaler Sicherheitssoftware für Verbraucher mit Fokus auf Datenschutz. Mit seinem Angebot an Datenschutz- und Sicherheitsprodukten schützt Kape Verbraucher und deren persönliche Daten im digitalen Alltag.

Mit über 7 Millionen zahlenden Abonnenten verfügt Kape über eine überzeugende Erfolgsbilanz, die von einem starken Geschäftsmodell und effektivem digitalem Marketing unterstützt wird. Die hochgradig skalierbare SaaS-basierte Betriebsstruktur von Kape ist darauf ausgerichtet, den immensen globalen Markt für den digitalen Datenschutz von Privatkunden zu bedienen.

www.kape.com

LinkedIn

Über ExpressVPN

Seit 2009 hat ExpressVPN Millionen von Nutzern ermöglicht, die Kontrolle über ihr Interneterlebnis zu übernehmen. Der preisgekrönte VPN-Dienst des Unternehmens für Privatkunden wird durch das Open-Source-VPN-Protokoll Lightway unterstützt und gewährleistet mit wenigen Klicks den Datenschutz der Nutzer. Der Passwortmanager Keys und der Aircove-Router von ExpressVPN machen digitale Privatsphäre und Sicherheit unkompliziert und zugänglich für alle. Die Produkte von ExpressVPN wurden eingehend von externen Experten geprüft, darunter PwC, Cure53, KPMG und andere.

Seit 2021 gehört ExpressVPN zu Kape Technologies. Um mehr über die branchenführenden Datenschutz- und Sicherheitslösungen von ExpressVPN zu erfahren, besuchen Sie www.expressvpn.com.

