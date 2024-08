ICO endet am 6.August! Schafft dieser Altcoin x10 nach dem Start?

Viele Anleger, die schon länger am Kryptomarkt sind, kennen die Lernplattform 99Bitcoins. Diese bietet Tradern und Investoren mehr als 79 Stunden Videomaterial mit explizitem Fachwissen über den Handel mit Kryptowährungen sowie deren Funktionsweisen.

Dadurch haben die Experten hinter der Plattform nicht nur selbst viele Entwicklungen am Kryptomarkt erlebt, sondern auch breites Marketingwissen erlangt. Und nicht zuletzt eine gewaltige Community aufgebaut! Mit mehr als 700.000 Abonnenten auf Youtube und abertausenden Nutzern der Plattform hat 99Bitcoins eine gigantische Reichweite. Und diese könnte ihr jetzt dabei helfen, ihr neuestes Projekt $99BTC zu einem x10-Erfolg zu machen.

(99Bitcoins hat mittlerweile eine gigantische Community aufgebaut - Quelle: presale.99bitcoins.com)

Diese Vorteile bietet 99Bitcoins den Investoren von $99BTC

Hinter $99BTC verbirgt sich ein geniales Konzept. Eines, das dafür sorgt, dass Nutzer mehr Zeit auf der Plattform verbringen und zugleich den Kurs des Coins steigern könnte. Denn 99Bitcoins ermöglicht allen Nutzern, $99BTC-Token über das Learn-to-Earn-Konzept zu erhalten.

Dabei erhalten sie einige der auf 99.000.000.000 Stück limitierten Token dafür, dass sie ihr Wissen um den Kryptomarkt erweitern. Zudem wird es exklusive Events und spezielle Lerninhalte für alle Investoren von $99BTC geben. Durch die große Community könnte das sehr schnell zu einer hohen Nachfrage, einem hohen Handelsvolumen und in weiterer Folge zu starken Preisschüben von $99BTC führen.

Klicke hier, um mehr über die Vorteile von $99BTC zu erfahren.

Der Staking-Pool eröffnet Anlegern unglaubliche Renditen

Eine weitere Besonderheit, die sich 99Bitcoins für ihren $99BTC einfallen hat lassen, ist der Staking-Pool. Mit diesem können sich Anleger ein vergleichsweise hohes passives Einkommen aufbauen. Vor allem, wenn sie ihre durch Learn-to-Earn erhaltenen Token hineingeben! Jedenfalls gibt der Staking-Pool seinen Anlegern derzeit eine unfassbar hohe Rendite mit einem APY von 666 %. Auch diese Möglichkeit könnte Anlegern also schon starke Renditen in Form von zusätzlichen Token bringen.

Hier findest du den Staking-Pool von $99BTC.

(Der Staking-Pool von $99BTC gibt Anlegern eine extrem hohe Rendite von 666 % pro Jahr - Quelle: presale.99bitcoins.com)

Außerdem hat der Staking-Pool noch weitere Vorteile. Auch für Anleger, die ihre Token nicht hineingeben möchten. Denn alle Token im Pool sind für eine Woche nach dem Start für den Verkauf gesperrt. Da sich im Staking-Pool bereits über 1,6 Mrd. Token befinden und die Gesamtmenge von $99BTC begrenzt ist, könnte es beim Börsenstart nach dem ICO zu einer Verknappung des Angebots kommen. Das könnte dafür sorgen, dass der Kurs von $99BTC stark ansteigt und eventuell sogar die von Analysten prognostizierten x10 übertrifft.

Jetzt in $99BTC investieren.

Der Vorverkauf von $99BTC endet in wenigen Tagen!

Bereits am 6. August endet der erfolgreiche Presale von $99BTC. Fast 2,6 Mio. Dollar konnten in der Zeit eingesammelt werden. Vieles spricht aber dafür, dass die Nachfrage nach dem Start noch einmal deutlich höher wird. Für Anleger könnten diese letzten Tage des Vorverkaufs also die letzte Gelegenheit darstellen, $99BTC zu einem so günstigen Preis zu kaufen. Es ist unwahrscheinlich, dass der Kurs je wieder so tief fällt. Anleger, die Renditen von x10 und mehr erreichen wollen, sollten sich also gut überlegen, ob sie diese Chance verpassen wollen.

Nutze jetzt die letzte Gelegenheit für einen günstigen Eisntieg in $99BTC.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.