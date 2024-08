Hier bahnt sich Gefahr an: Solana-Kurs fällt über 12 %!

Solana schien in den letzten Wochen auf der Erfolgsschiene zu fahren. Nachdem der Kurs vom Tief Anfang Juli über 60 % gestiegen ist, wurde sogar $BNB als 4. größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung überholt. Doch schon einige Tage später holte sich $BNB seinen Platz zurück.

Das liegt aber nicht an der Stärke des hauseigenen Coins von Binance, sondern an der Schwäche von $SOL. Denn auch $BNB musste in den letzten Tagen Kursverluste hinnehmen. Nur die von Solana waren deutlich größer! Mehr als 16 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung hat die mittlerweile wieder "nur" 5. größte Kryptowährung der Welt verloren. Zudem zeigt der Chart von Solana auch noch bedenkliche Anzeichen.

(SOL hat über 16 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung in den letzten Tagen verloren und ist nun wieder hinter $BNB zurückgefallen - Quelle: coinmarketcap.com)

Der Solana-Chart kann einem Angst machen!

Ein Blick auf den Chart bringt eher Ernüchterung als Erleichterung. In den letzten Wochen schaffte es der Kurs, einen kleinen Aufwärtstrend zu etablieren. Das ließ bereits Hoffnung auf ein neues Jahreshoch aufkommen. Doch heute wurde dieser Aufwärtstrend im Tageschart schon wieder gebrochen! Dieser Bruch fand auch noch unter hohem Volumen statt, was ein deutliches Anzeichen für starkes Abwärtsmomentum ist. Derzeit finden sich keine Anzeichen für eine Erholung und die Unterstützungszonen liegen aktuell weit entfernt.

(Der Kurs von $SOL hat den Aufwärtstrend gebrochen und zeigt dabei hohes Volumen - Quelle: Tradingview.com)

Die nächste große Unterstützung bildet der in Fachkreisen viel beachtete EMA 200. An diesem erholen sich die Kurse häufig. Allerdings liegt er noch etwa 15 % entfernt. So wie der Chart derzeit aussieht, ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass der Markt tatsächlich bis an diese Linie heranläuft. Sollte diese auch gebrochen werden, läge die nächste Unterstützung erst beim Tief von Anfang Juli.

Spätestens dort würde der Kurs aber angesichts der doch eher positiven Nachrichtenlage und der Spekulation um eventuelle Solana-ETFs höchstwahrscheinlich drehen. Ab dann könnten Solana, Coins aus seinem umfassenden Ökosystem und auch der Meme-Coin Base Dawgz ($DAWGZ) wieder starke Kursgewinne verzeichnen.

Base Dawgz und Solana: 2 Coins mit großem Potenzial

Wie auch Solana hat der Meme-Coin Base Dawgz große Chancen auf hohe Gewinne im nächsten Bull Run. Obwohl $DAWGZ natürlich ein weit kleinerer Coin ist und sich derzeit erst im ICO befindet. Dennoch hat Base Dawgz einzigartige Eigenschaften wie eine Multichain-Funktion. Diese sorgt dafür, dass $DAWGZ auf verschiedenen Blockchains wie der von Solana, Ethereum, Avalanche, Base und der Binance Smart Chain gehandelt werden kann.

(Die Multichain-Funktion von $DAWGz sorgt dafür, dass der Meme-Coin auf verschiedenen Blockchains gehandelt werden kann - Quelle: basedawgz.com)

Die breite Verfügbarkeit von $DAWGZ durch die verschiedenen Blockchains sorgt dafür, dass günstige, sichere und schnelle Transaktionen mit dem Coin möglich sind und vor allem möglichst viele Trader angesprochen werden. Das könnte zu einem hohen Handelsvolumen führen und große Börsen auf den Meme-Coin aufmerksam machen. Gelingt $DAWGZ beispielsweise ein Listing bei Binance oder Coinbase, könnte sein Kurs regelrecht explodieren. Frühe Anleger würden in dem Fall enorme Gewinne erzielen.

