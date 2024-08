Die SEC sagt Gespräche mit Ripple ab! War es das mit der Einigung um XRP?

Die Anleger von $XRP müssen sich in den letzten Wochen fast wie in einem Märchen gefühlt haben. Der Kurs ist seit dem Tief am 5. Juli um über 71 % angestiegen, eine Einigung mit der US-Börsenaufsichtsbehörde und Ripple schien so nahe wie noch nie und selbst eine Integration von $XRP ins internationale Zahlungssystem SWIFT wurde diskutiert. Anleger und Analysten rechneten schon mit dem nächsten Kursfeuerwerk. Es klang fast zu schön, um wahr zu sein.

Und offenbar war es das auch. Denn heute hätten eigentlich Gespräche zwischen Vertretern der SEC und Ripple stattfinden sollen. Das Ziel wäre eine außergerichtliche Einigung gewesen. Damit hätte der Streit vor Gericht ein Ende gefunden, noch bevor die zuständige Richterin Analisa Torres ein Urteil hätte fällen müssen. Doch heute folgte der Paukenschlag: Die SEC sagte das Gespräch mit Ripple ab! Bedeutet das etwa, dass die Behörde doch nicht einlenkt?

BREAKING: United States Securities Commission Cancels Ripple v.s SEC Meeting to Discuss Settlement on XRP. pic.twitter.com/xdrmWO9UhC - CryptoGeek (@CryptoGeekNews) August 1, 2024

Die SEC scheint die Strategie zu wechseln

Erst gestern wurde bekannt, dass die SEC einige ausgewählte Kryptowährungen wie Solana ($SOL) oder Cardano ($ADA) und einige weitere nicht länger als nicht registrierte Wertpapiere einstufen wird. Das wurde im Zuge eines Verfahrens gegen Binance bekannt. Die US-Börsenaufsicht wirft der Krypto-Börse nämlich den Handel mit nicht registrierten Wertpapieren vor.

Beobachter vermuten, dass die SEC die Altcoins ausklammert, bei der ihr die Beweislage schwerfällt, um sich auf andere Coins zu fokussieren, bei der sie ein leichteres Spiel hat. Sozusagen also ein Strategiewechsel. Bislang war nichts darüber bekannt, dass dieser Wechsel auch $XRP betreffen könnte. Die zeitliche Nähe der Ereignisse zwischen der Änderung der Strategie, die gestern bekannt wurde, und den heute abgesagten Schlichtungsgesprächen lässt allerdings Raum für Spekulationen.

XRP reagiert empfindlich auf die Nachricht

Obwohl zugleich Meldungen eingingen, dass Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate den ersten Ölhandel mit $XRP abgeschlossen haben, fällt der Kurs heute stark. Die Nachrichten über die Börsenaufsichtsbehörde scheinen einfach zu überwiegen. Das drückt den Kurs von $XRP heute um fast 7,5 %! Ein starker Abverkauf, der zeigt, wie stark die Rallye der letzten Wochen von der Hoffnung auf eine Einigung getragen war.

(XRP fällt im Zuge der Nachricht um die abgesagten Gespräche mit der SEC um fast 7,5 %! - Quelle: coinmarketcap.com)

Ob die abgesagten Gespräche zwischen der SEC und Ripple wirklich mit einem Strategiewechsel der Behörde einhergehen, ist bislang nicht bekannt. Eventuell versucht die SEC auch nur etwas weiter Druck auszuüben, um eine höhere Strafzahlung im Vergleich zu erhalten.

Dennoch sieht alles danach aus, als würden wir uns in der letzten Phase des Rechtsstreits befinden. Der Tag, an dem dieser endet, dürfte wohl der Beginn eines neuen und starken Bull Runs am Kryptomarkt sein. In diesem könnten auch Meme-Coins einen ähnlichen Boom wie zu Jahresbeginn erleben. Ein heißer Kandidat für eine x100 Entwicklung ist dabei Shiba Shootout ($SHIBASHOOT).

Hier erfährst du mehr über das Potenzial von $SHIBASHOOT.

Shiba Shootout kommt mit eigenem P2E-Begleitspiel

Shiba Shootout könnte der neue #1 Shiba-Coin werden! Denn gemeinsam mit seinem Begleitspiel Shiba Sharpshooter hat er für Anleger zahlreiche einzigartige Vorteile. So können im Begleitspiel $SHIBASHOOT-Token über Play-to-Earn erworben werden. Diese können, sobald das ICO endet, an dezentralen Börsen verkauft oder in den Staking-Pool gegeben werden. Dieser bietet derzeit einen APY von 1.116 %, womit sich Anleger ein hohes passives Einkommen in $SHIBASHOOT-Token sichern können.

Investiere jetzt in die zahlreichen Vorteile von $SHIBASHOOT.

(Der Staking-Pool von $SHIBASHOOT gibt Anlegern mit über 1.116 % derzeit eine unglaubliche Rendite - Quelle: shibashootout.com)

Shiba Shootout ist ein absolutes Community-Projekt. Das bedeutet, dass seine Anleger und die Spieler des Begleitspiels in Zukunft Einfluss auf die Entwicklung des Meme-Coins haben werden. Da sich $SHIBASHOOT zudem im ICO befindet, können die Token noch sehr günstig gekauft werden. Dadurch haben Anleger gute Chancen auf hohe Gewinne nach dem Start.

Die Nachfrage scheint jedenfalls bereits jetzt zu explodieren, da Shiba Shootout binnen kürzester Zeit über 860.000 Dollar von Investoren einsammeln konnte. Allerdings erhöht sich der Presale-Preis schon in weniger als 2 Tagen, weshalb interessierte Anleger schnell zugreifen sollten.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SHIBASHOOT im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.