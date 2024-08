Technology Holdings (TH), eine globale Boutique-Investmentbank mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum, die bereits Transaktionen in 24 Ländern weltweit abgeschlossen hat, hat bei den 15th Annual International M&A Awards drei renommierte Auszeichnungen erhalten, darunter zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung "Boutique Investment Banking Firm of the Year 2024".

Zu den Auszeichnungen von Technology Holdings gehören:

Boutique Investment Banking Firm of the Year 2024 für das zweite Jahr in Folge. Professional Services Deal of the Year (über 100M USD): Für die Beratung von Plat4mation, einem Elitepartner von ServiceNow, bei seinem Mehrheitsverkauf an Keensight Capital, einem führenden europäischen Private-Equity-Unternehmen für Wachstumsübernahmen, und ServiceNow Ecosystem Ventures. Information Technology Deal of the Year (unter 100M USD): Für die Beratung von DEK Technologies, einem Spezialisten für Software-Engineering und eingebettete Systeme, bei seinem strategischen Verkauf an Endava, einem führenden Softwareentwicklungsunternehmen.

Diese Auszeichnungen werden von M&A Advisor vergeben, der weltweit führenden Organisation für Fachleute in den Bereichen Mergers Acquisitions, Restrukturierung und Corporate Finance. Diese Auszeichnungen sind eine Anerkennung für die umfassende Branchenexpertise von Technology Holdings, die globale Präsenz in 11 Ländern auf 4 Kontinenten, das kulturübergreifende Wissen und die nachweisliche Erfolgsbilanz beim Abschluss von Transaktionen in 24 Ländern.

"Exzellente Geschäftsabschlüsse werden von außergewöhnlichen Akteuren der Branche vorgelebt. Technology Holdings ist der geschätzte Empfänger der Auszeichnung "Boutique Investment Banking Firm of the Year" und wurde für sein unermüdliches Engagement für herausragende Leistungen in der globalen M&A-Landschaft gelobt. Wir sind stolz auf die herausragenden Leistungen von Technology Holdings, die ihre Konkurrenten übertreffen und einen neuen Maßstab für den Erfolg in diesem Bereich setzen", sagte Roger Aguinaldo, Gründer und CEO, The M&A Advisor.

Vivek Subramanyam, Gründer und CEO von Technology Holdings, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass wir bei den renommierten International M&A Awards aus einem so umfassenden Pool von Investmentbanken weltweit als Deal Award Gewinner ausgewählt wurden. Zum zweiten Mal in Folge als "Boutique Investment Banking Firm of the Year" ausgezeichnet zu werden, ist eine große Ehre und ein Beweis für unsere harte Arbeit, unser Engagement, unseren Fokus auf das Wesentliche und die umfassende Transaktionskompetenz, die wir unseren Kunden in den letzten 24 Jahren vermittelt haben."

Die Auszeichnungen werden im Rahmen einer prestigeträchtigen Black-Tie-Gala während des 2024 Leadership in Dealmaking Summit am Dienstag, den 24. September, in New York City verliehen.

