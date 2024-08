3 Gründe für die hohen Verluste von Dogwifhat-Coin

Dogwifhat-Coin hat über die vergangenen Tage mitunter die höchsten Verluste erlitten, obwohl er in diesem Jahr zu einem der erfolgreichsten Memecoins gezählt hat. Was zu dieser Entwicklung geführt hat, wollen wir im folgenden Beitrag näher analysieren.

Sentiment des Kryptomarktes hat sich verschlechtert

Einer der Hauptgründe für die Kursverluste von Dogwifhat ist das Sentiment der Anleger. Denn der CMC Crypto Fear & Greed Index ist seit der extremen Gier Mitte April zunehmend gefallen. Zeitweise bewegte er sich durch die Verkäufe der deutschen und US-amerikanischen Regierung sowie der Rückgabe der Bestände von Mt. Gox sogar bis in den Bereich der Angst.

Ebenso verlor Donald Trump bei einem Interview durch die Konfrontation mit früheren rassistischen Aussagen an Beliebtheit. Seitdem hat die Wahlchance seiner demokratischen Konkurrentin Kamala Harris deutlich zugenommen.

Auf der dezentralen Wettplattform Polymarket liegt Trump mit einer Wahrscheinlichkeit von 54 % noch immer vor Harris mit 45 %. Im Unterschied dazu hat die potenziell erste US-Präsidentin auf der Wettseite PredictIt sogar eine 54-prozentige Siegeschance, während sie für Trump hier nur bei 49 % liegt. Der Durchschnitt der beiden Seiten ergibt 51,5 % für Trump und 49,5 % für Harris.

US-Wahlchancen auf Wettplattform PredictIt | Quelle: PredictIt

Der ehemalige US-Präsident wollte sich jedoch für eine förderliche Regulierung von Kryptowährungen einsetzen, die von Personen aus der Industrie und nicht von Feinden außerhalb erstellt werden sollte.

Hingegen werden die Demokraten trotz der jüngsten Annäherungsversuche an Ausgewählte aus der Kryptoindustrie weiterhin mit Skepsis betrachtet, da sie sich hinderlich auf die Adaption ausgewirkt und sich für die verhassten und gefährlichen CBDCs eingesetzt haben.

Zudem werden die Warnungen lauter, dass Trump lediglich Wahlkampf betreiben will und daher zumindest zum Teil leere Versprechen gibt. Ebenso hat er sich auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville mit seinem positiven Kommentar über den US-Dollars und seinen verachtenden Worten über Migranten bei den meisten wenig beliebt gemacht.

Da es sich bei den Memecoins um den volatilsten Kryptosektor handelt, können ihre Preise neben astronomischen Gewinnen ebenso schnell hohe Verluste erleiden. Schließlich ist Kapital wie ein scheues Reh, das bei Angst schnell wegspringt. So haben die Memecoins während der vergangenen sieben Tage Kursverluste von 11,7 % erlitten, wobei es bei Dogwifhat mit 20,0 % fast doppelt so viel war.

Dogwifhat hat sich bisher kaum weiterentwickelt

Unter der führenden Memecoins finden sich immer mehr Projekte, welche über die Zeit einen realen Nutzen entwickelt haben. Beispielsweise führte Dogecoin in Doginals ein, bei denen es sich wie auch bei den Ordinals auf Bitcoin um Inskriptionen handelt, welche Kryptowährungen und NFTs auf der Chain von Dogecoin ermöglichen.

Shiba Inu positioniert sich in unterschiedlichsten Bereichen, welch neben GameFi auch Layer-2, Swaps, Krypto-Medien, Merchandise und mehr umfassen. Ebenso sind Bonk und Floki in unterschiedlichsten Kryptosektoren vertreten.

Natürlich gibt es weiterhin sinnlose Memecoin, die schnell und stark steigen können. Allerdings befinden sich unter den führenden sechs Memetoken bereits 4 mit einem echten Geschäftsmodell. Dies spricht dafür, dass solche Memecoins eine höhere Bewertung erreichen können.

Zurückzuführen ist dies unter anderem darauf, dass ihre Kurse nicht nur von den Spekulationen der Investoren angetrieben werden. Stattdessen können durch die Implementierung der Coins in unterschiedliche dezentrale Angebote nicht nur deren Nutzen, sondern ebenso deren Wert gesteigert werden. Schließlich kaufen ihn einige auch, um auf diese Angebote zuzugreifen.

Ein weiterer Grund für die höheren Bewertungen der nützlichen Memecoins ist das Interesse der institutionellen Anleger. Diese stellen weitaus höhere Ansprüche und könnten daher Projekte mit einem realen Nutzen bevorzugen, da sie ihnen neben dem größeren Renditepotenzial ebenso eine höhere Sicherheit bieten.

Zwar hat auch Dogwifhat einen WIF Hat Generator geplant, allerdings gibt es bisher noch keinerlei Fortschritte zu verzeichnen. Dennoch bietet das Projekt weiterhin lustige und hochwertige Memes mit dem Welpen. Ob dies langfristig reicht, wird sich noch zeigen müssen.

Investoren diversifizieren stärker

Ein weiterer Grund für den Kursverlust von Dogwifhat ist vermutlich auf das Klumpenrisiko der Hunde-Memecoins zurückzuführen. Vergleicht man ihre Marktkapitalisierung in Höhe von 33,62 Mrd. USD mit der aller Memetoken von 48,16 Mrd. USD, so kommen sie auf einen Anteil von 69,69 %.

Prozentuale Anteile der einzelnen Memecoin-Nischen des gesamten Sektors | Quelle: Basierend auf CoinGecko-Daten

Mittlerweile gibt es jedoch immer mehr verschiedene Memecoin-Nischen wie Katzen, Frösche, Faultiere und mehr. Hinzu kommen, wie bereits erwähnt, immer mehr Kombinationen von Memetoken mit anderen nützlichen Geschäftsmodellen wie GameFi, DeFi, KI, SocialFi und weitere.

Aus diesem Grunde wollen Memecoin-Investoren vermutlich ihre einseitigen Risiken bei den Hunde-Token besser ausgleichen. Somit lassen sich wahrscheinlich auch die hohen Anstiege der Katzen und Frösche sowie anderer Sektoren erklären.

Aber auch eine Streuung in renditestärkere Memecoins mit einer niedrigeren Bewertung dürfte ein weiterer Grund gewesen sein. Schließlich konnte Dogwifhat auf seinem Hoch bereits eine Marktkapitalisierung von bis zu 4,64 Mrd. USD erreichen.

Zwar hat der Marktführer Dogecoin auch schon 89,08 Mrd. USD und Shiba Inu 43,51 Mrd. USD verzeichnet, jedoch sind nicht weitere 362.006.513 % wie zuvor bei $WIF möglich. Stattdessen könnte er im Vergleich zu diesen beiden Token nur noch um weitere 838 bis 1.820 % steigen.

Dieser Memecoin könnte Dogwifhat übertreffen

Es gibt angesichts der schnellen und leichten Möglichkeiten für die Erstellung von Memecoins eine Vielzahl von Eintagsfliegen. Nur wenige von ihnen können in die Fußstapfen der erfolgreichen Vertreter wie Dogecoin und Shiba Inu treten. Eines von ihnen ist jedoch das vielversprechende Shiba Shootout, welches ein neues Zeitalter des Sektors einleitet.

Denn das clevere Team hat das bisher noch von anderen Projekten vernachlässigte, aber umso vielversprechendere SocialFi mit den Memetoken kombiniert, was vermutlich eine der besten Ergänzungen darstellt. Schließlich sind Memecoins in der Regel von Gemeinschaften angetriebene Projekte, sodass ein Aufbau dieser ideal scheint.

Shiba Shootout plant Lagerfeuergeschichten einzuführen, bei denen es sich um mit X-Spaces vergleichbare Gesprächsrunden handelt, in welchen sich Gleichgesinnte über Kryptowährungen, Memecoins und mehr austauschen können. Die interessantesten Beiträge verdienen dabei Belohnungen in Kryptowährungen.

Auf diese Weise kann die Gemeinschaft zusätzlich aufgebaut und durch die persönlichen Kontakte eine stärkere Loyalität erreicht werden. Hinzu kommt, dass das Projekt dezentral organisiert ist, was den Gemeinschaftssinn von Shiba Shootout zusätzlich unterstreicht, wie auch die Spenden an wohltätige Vereine.

Ein weiterer spannender Bereich ist GameFi, da dieser die meisten Wallets pro Tag anzieht. Schon vor Abschluss des Presales wurde ein erstes Shooter-Spiel veröffentlicht, das in den App-Stores von Google und Apple einem Milliardenpublikum zur Verfügung steht. Außerdem sollen noch weitere Games hinzukommen.

Das Konzept von Shiba Shootout kommt aufgrund seiner dezentralen Organisation und der an Floki und Shiba Inu erinnernde Vielseitigkeit besonders gut an. Schon jetzt hat der Presale 861.883 USD erzielt, denn frühe Unterstützer werden für ihr Vertrauen und ihre Loyalität mit großzügigen Buchgewinnen durch Preiserhöhung und 1.116 % Staking-Rendite belohnt.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.