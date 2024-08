Calvin Klein, Inc., Teil der PVH Corp. [NYSE: PVH] und Calvin Klein Fragrances, ein Geschäftsbereich der Coty Inc. [NYSE: COTY], geben heute die Einführung von CK One Essence bekannt, eine verdichtete Premium-Interpretation des legendären Originaldufts, die eine mutige Ergänzung des CK One-Duftportfolios darstellt. 30 Jahre nach Einführung des ursprünglichen CK One ist das neue CK One Essence eine Hommage an die olfaktorische DNA des ursprünglichen Duftes, feiert sein kulturelles Erbe und bestätigt darüber hinaus seine Entwicklung von einem bahnbrechenden Duft in den 90er-Jahren zu einer neuen Ikone für eine neue Ära.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240731313643/de/

Calvin Klein Fragrances Introduces CK One Essence (Photo: Business Wire)

[der Duft]

Dies bedeutet eine neue Intensität: Explosiv. Energetisierend. Fesselnd.

Um dem ursprünglichen Geist von CK One neue Emotionen zu verleihen, wandte sich Calvin Klein erneut an Alberto Morillas von dms-firmenich den Parfümeur hinter dem legendären CK One Originalduft um diese neue Iteration zu formulieren. Verstärkt durch die doppelte Duftkonzentration des ursprünglichen Eau de Toilette für langanhaltende kraftvolle Frische modernisiert CK One Essence die herausfordernden Noten des ursprüglichen Eau de Toilette, um ein neues olfaktorisches Symbol von zeitloser Einheit zu kreieren.

Kopfnoten eröffnen den Duft mit seinen hellen Facetten und fruchtigen Tönen der lebendigen italienischen, verantwortungsbewusst von einem familiengeführten Bauernhof in Kalabrien bezogenen Bergamotte und von Blutorange. Das Eau de Toilette bietet vom ersten Spritzer an ein energetisierendes und explosives Profil.

Im Herzen belebt und sorgt eine kuratierte hochwertige Auswahl an Tees, darunter grüner Bio-Tee für eine moderne Frische.

Zur Erdung der Basis verwendete Morillas durch Upcycling aus der Papierindustrie einen spezifischen Moschusduft, der eine reichhaltige und sinnliche Wärme hinzufügt, ergänzt durch einen holzigen, cremigen Sandelholz-Akkord.

Der resultierende Duft ist zu gleichen Teilen frisch, rein und sinnlich eine Alltagsuniform für eine neue Generation.

[die Kampagne]

Zum Debüt von CK One Essence ging Calvin Klein eine Partnerschaft mit dem visionären Kreativfotografen Alasdair McLellan ein, um eine durch ihre Individualität gestärkte und vom rebellischen Geist im Herzen der CK One Franchise geeinte Besetzung vorzustellen. Durch die Kanalisierung der Signatur-Schwarz-Weiß-Porträtfotografie der Marke zeigt die Kampagne, wie sich die Besetzung dynamisch und harmonisch bewegt, im Gegensatz zu und mit der Gesamtenergie des hymnischen Synthesizers des Liedtextes "Blue Monday" von New Order. Die daraus resultierenden Bilder unterstreichen die Sinnlichkeit, Zusammengehörigkeit und Einheit, die ein wesentlicher Bestandteil des Erbes von CK One sind, und feiern eine Generation, die mit sich selbst und untereinander eins ist.

[die Verpackung]

Basierend auf der Einfachheit des CK One-Originalschraubverschlussflakons wurden sowohl die Flasche als auch die Sekundärverpackung mit hochwertigen, umweltfreundlichen Oberflächen neu gestaltet. Die Flasche verfügt über eine abnehmbare Pumpe und ein durchscheinendes Metallic-Finish, wodurch das Eau de Toilette im Inneren zum Vorschein kommt. Der sekundäre Metallkarton unterstreicht den luxuriösen Charakter der Inhaltsstoffe des neuen Dufts.

Calvin Klein CK One Essence wird ab 1. August 2024 erhältlich sein.

Produktpalette:

1,7 Flüssigkeitsunzen 50 ml

3, Flüssigkeitsunzen 100 ml

6,7 Flüssigkeitsunzen 200 ml (April 2025)

[das Vermächtnis]

CK One der weltweit erste geschlechterintegrierende Duft, verkörperte den modernen Minimalismus im Kern des Markenethos von Calvin Klein, als er vor 30 Jahren eingeführt wurde.

Bei seiner Einführung bei Tower Records im Jahr 1994 verkörperte das Original CK One den Zeitgeist mit einem kräftigen, herausfordernden Anti-Duft, der Musik, Mode und Popkultur in einer Flasche vereinte. Die bahnbrechende Kampagne des Dufts prognostizierte eine seismische Verschiebung der Plakatflächen und zeigte dabei Außenseiter von der Straße, launische Models und echte junge Liebende. Aufgrund seiner Pionierhaltung der Universalität war CK One das erste Eau de Toilette seiner Art: ein Duft für jedermann.

QUELLENANGABEN:

Parfümeur: Alberto Morillas, Meisterparfümeur

Fotograf der Kampagne: Alasdair McLellan

SOZIALE MEDIEN: @calvinklein

Über Calvin Klein

Calvin Klein ist eine der weltweit führenden Mode-Lifestyle-Marken mit einer Geschichte kühner, unkonventioneller Ideale, die unser gesamtes Handeln bestimmen. Die minimalistische und sinnliche Ästhetik der 1968 in New York gegründeten Marke ist die Grundlage für unsere Herangehensweise an Produktdesign und Kommunikation und bietet die Möglichkeit, sich grenzenlos auszudrücken. Die Calvin-Klein-Marken CK Calvin Klein, Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear und Calvin Klein Performance sind durch die Absicht und den Zweck verbunden, alltägliche Dinge zu einem globalen Kultstatus zu erheben. Jede der Marken hat eine eigene Identität und Position in der Einzelhandelslandschaft, was uns die Möglichkeit gibt, eine Reihe von universell ansprechenden Produkten an nationale und internationale Verbraucher mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu vermarkten. Unsere Produkte zeichnen sich durch verantwortungsbewusstes Design, hochwertige Konstruktion und den Verzicht auf unnötige Details aus. Wir streben nach einzigartigen und maßgefertigten Stücken, die sich dauerhaft gut tragen lassen und Saison für Saison relevant bleiben. Der weltweite Einzelhandelsumsatz mit Calvin-Klein-Produkten belief sich im Jahr 2023 auf etwa 9 Milliarden US-Dollar.

Calvin Klein festigt weiterhin seine Position als Innovator für neue digitale Plattformen und moderne Marketingkampagnen. PVH erwarb im Jahr 2003 Calvin Klein und verfolgt weiterhin einen fokussierten Ansatz, um die weltweite Relevanz, Präsenz und das langfristige Wachstum der Marke zu steigern.

Über COTY Inc.

Coty wurde 1904 in Paris gegründet und ist eines der größten Kosmetikunternehmen der Welt mit einem Portfolio ikonischer Marken in den Bereichen Parfüm, Farbkosmetik sowie Haut- und Körperpflege. Wir beliefern Verbraucher auf der ganzen Welt und verkaufen Prestige- und Massenmarktprodukte in mehr als 125 Ländern und Territorien. Coty und unsere Marken ermöglichen es den Menschen, sich frei auszudrücken und ihre eigenen Visionen von Schönheit zu kreieren, und wir setzen uns für den Schutz unseres Planeten ein. Erfahren Sie mehr unter www.coty.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240731313643/de/

Contacts:

Coty, Inc.: Connie Tang, Global Influencer Marketing PR Director, Calvin Klein Fragrances, Connie_LamTang@cotyinc.com

Calvin Klein, Inc.: Noelia Callejas, Sr. Director, PR, noeliacallejas@ck.com