WAI, PEPU, SHIBASHOOT Coins: Memecoins, die Geschichte schreiben

Die meisten Memecoins haben nur eine sehr kurze Halbwertszeit und nur die allerwenigsten von ihnen können Geschichte schreiben. Denn dafür müssen einige wichtige Bedingungen erfüllt werden, wie ein außergewöhnliches Geschäftsmodell. Im folgenden Beitrag haben für Sie einmal einige der chancenreichsten Memecoins herausgesucht, welche auch die kommenden Jahre steigenden könnten.

WienerAI

Der KI-Memecoin WienerAI nutzt lediglich den Sektor, weil dieser in diesem Jahr am beliebtesten war und kombiniert ihn mit den revolutionären KIs, welche es in den Dienst von Kryptoinvestoren stellt. Anstelle wie bisher von den Einstiegshürden wie Programmiersprachen und umfangreichen Fachwissen abgeschreckt zu werden, sind die künstlichen Intelligenzen von WienerAI besonders anfängerfreundlich gestaltet, damit jeder von ihnen profitieren kann.

Es bietet einen praktischen KI-Chat, mit welchem sich die Investmentwelt der Kryptowährungen erschließen lässt. Deshalb wird er schon heute als das ChatGPT des Krypto-Tradings bezeichnet. Ganz gleich, ob es sich um Vermögensberatung, Trading-Coaching, Analysen oder mehr handelt, WienerAI ist rund um die Uhr für alle Fragen verfügbar und soll zum unersetzbaren Berater für Anleger im Kryptobereich werden.

Zudem lassen sich somit schnell und einfach Algorithmen, Filter, Indikatoren und mehr für das Handeln entwickeln. Aber WienerAI kann auch selbst KI-Prognosen erstellen, welche ebenso aktuelle Nachrichten einbeziehen. Mit ihnen sollen Anleger statistische Vorteile und die höchsten Renditechancen erhalten, sodass sie mithilfe der Effizienz der KI weniger lukrative Investments aufgrund der Datenflut verpassen müssen.

Ebenso lassen sich nicht nur profitable Handelsstrategien mit WienerAI entwickeln, sondern zudem mithilfe des Handelsroboters rund um die Uhr automatisch ausführen. Dieser soll sich durch eine hohe Geschwindigkeit sowie Renditeoptimierungsmechanismen auszeichnen wie Börsenpreisvergleich und MEV-Schutz, mit denen unnötige Kosten gespart und über Zinseszins die Gewinne bedeutend gesteigert werden können.

WienerAI möchte Kleinanlegern eine fairere Chance im Vergleich zu den institutionellen Anlegern und ihren künstlichen Intelligenzen ermöglichen. Ein solch nützlicher Coin konnte auch die Aufmerksamkeit vieler Investoren auf sich ziehen und eine Finanzierungssumme von mehr als 9 Mio. USD einwerben. Interessierte können nur noch 3 Tage die Coins im Presale erwerben, bevor er am 5. August an den CEXs und DEXs eingeführt wird.

Pepe Unchained

Mit Pepe Unchained soll die führende Business-Blockchain Ethereum verbessert werden, um die niedrige Geschwindigkeit und die hohen Gebühren zu überwinden, von welcher viele Projekte zeitweise sehr stark belastet werden. Davon könnte jedoch nicht nur der Frosch Pepe profitieren, sondern ebenso andere Blockchain-Projekte, die nach besseren Konditionen für ihre Nutzer auf der Suche sind.

So wird auf der Website mit den niedrigsten Gebühren geworben, was andere Chains in Bereichen wie Mikrotransaktionen herausfordert. Überdies soll die Geschwindigkeit um den Faktor 100 erhöht werden, womit wiederum weitere Geschäftsbereiche erschlossen werden können. Mit einer steigenden Anzahl von Projekten auf Pepe Unchained und der zunehmenden Netzwerkaktivität könnte er die Bewertung mehrere Memecoins erreichen.

Einige Analysten vermuten, dass $PEPU möglicherweise durch eine Spezialisierung auf den Memetoken-Markt zur führenden Skalierungslösung in diesem Sektor aufsteigen könnte, wie es bei anderen für KIs, Gaming und mehr gesehen wurde. Zudem deutet das Marktgeflüster auf weitere Ankündigungen nach der ersten Listung an einer Kryptobörse hin, wobei einige über fairere Launch-Services und DEXs spekulieren.

Obwohl Pepe Unchained ein lustiger Memecoin ist und sicherlich auch mit einer gewissen Prise Humor betrachtet werden sollte, erkenne manche in ihm schon heute ein verborgenes Potenzial, wie es auch damals in der Anfangszeit von Bitcoin bei einigen der Fall war. Auf jeden Fall erweitert er den beliebtesten Frosch um ein eigenes Ökosystem, das jede Menge Skalierungspotenzial bietet.

Aufgrund des Interesses der Pepe-Community und deren Wale hat Pepe Unchained zügig Coins für 6,79 Mio. USD verkauft. Das trotz Marktkorrektur hohe Interesse deutet auf eine steile Entwicklung von Pepe Unchained hin, der möglicherweise zum höchstbewerteten Memetoken aufsteigen könnte. Da die Wale nicht schlafen, könnte die letzte Chance für Interessierte schon bald vorbei sein.

Shiba Shootout

Bei der Frage, welcher Sektor die perfekte Ergänzung für einen Memecoin darstellt, haben viele bisher noch das Potenzial von SocialFi missachtet. Zwar gibt es bereits Community-Belohnungen für das Erstellen von Beiträgen wie bei Base Dawgz, allerdings bringt Shiba Shootout das Konzept nun auf die nächste Stufe. Denn es wird eine Funktion einführen, mit welcher noch schneller eine loyalere Community aufgebaut werden kann.

So beinhaltet die passend zum Memecoin-Markt gewählte digitale Western-Welt unter anderem Lagerfreuergeschichten. Bei diesen können sich die Mitglieder über ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit Memetoken austauschen. Je interessanter diese bewertet werden, umso größer fallen ihre Belohnungen in $SHIBASHOOT aus. Dies könnte die Qualität durch professionelle Analysten und anderen steigern sowie die Aktivität fördern.

Gefesselt werden sollen die Nutzer mit diversen GameFi-Angeboten, um verschiedene Zielgruppen anzusprechen. Bisher wurde schon die erste Version eines Shooters als Mobilegame herausgebracht. Dieser ist im Apple App Store und Google Play Store zu finden und soll bald ein Upgrade erhalten. Mit diesem soll unter anderem Play-to-Earn eingeführt werden, sodass die Spieler auch Belohnungen in Kryptowährungen verdienen können.

Laut den Angaben des Whitepapers soll Shiba Shootout ebenfalls dezentral organisiert sein. Auf diese Weise können unfaire Praktiken besser vermieden und die Interessen der Gemeinschaft gewahrt werden. Mit einem solch fairen Modell könnten wiederum leichter Community-Mitglieder gefunden werden, die sich dem Projekt anschließen und es mitgestalten wollen. Genauere Informationen dazu werden jedoch noch erwartet.

Obwohl der Vorverkauf von Shiba Shootout vor nicht allzu langer Zeit gestartet wurde, hat dieser schon 861.934 Mio. USD eingeworben. Denn sein Konzept erinnert an das Erfolgsmodell anderer führender Memecoins wie Shiba Inu und Floki. Ebenso können sich schnelle Anleger die besonders guten Konditionen zu Beginn mit hohen Buchgewinnen über Preiserhöhungen und Staking-Rendite von 1.116 % sichern, welche Verluste ausgleichen und die Rendite steigern.

