Ein führender Halbleiterhersteller verzeichnete im zweiten Quartal beachtliche Finanzergebnisse, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 9% auf 5,8 Milliarden Dollar, wobei das Datenzentrumsgeschäft mit einem Rekordwachstum von 115% auf 2,8 Milliarden Dollar besonders hervorstach. Dieser Erfolg wurde hauptsächlich durch die starke Nachfrage nach KI-Beschleuniger-GPUs und Hochleistungs-CPUs getrieben. Auch das Client-Segment verzeichnete einen beeindruckenden Anstieg von 49%, während der Spielebereich einen Rückgang verzeichnete.

Optimistische Prognosen und Marktreaktionen

Für das dritte Quartal prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von etwa 6,7 Milliarden Dollar, was die Markterwartungen übertrifft. Die Bruttomarge soll auf 53,5% steigen, was die verbesserte Effizienz unterstreicht. Diese positiven Aussichten führten zu einer Erhöhung des Kursziels durch Analysten und zu signifikanten Investitionen durch bekannte Investmentfonds. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursanstieg, was das Vertrauen der Investoren in die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens widerspiegelt.

