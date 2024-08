DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 2. August

=== *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1H 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1H 08:05 FR/Engie SA, Ergebnis 1H 08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,3% gg Vj *** 08:45 FR/Industrieproduktion Juni PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -2,1% gg Vm 12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 2Q *** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q *** 12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juli Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +185.000 gg Vm zuvor: +206.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,1% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juni PROGNOSE: -3,2% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm - EU/S&P, Ratingüberprüfung ESM und EFSF ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

