Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Für die meisten ist der Sommer die schönste Zeit des Jahres. Vor allem wegen des schönen Wetters und auch, weil viele von uns dann Urlaub haben. Doch der Urlaub ist begrenzt, danach beginnt wieder der Alltag und dann verfliegt die Erholung meist sehr schnell. Was man dagegen tun kann, verrät Ihnen Petra Terdenge:Sprecherin: Schritt eins einer Lösung ist oft die Frage nach dem Warum. Diese Frage stelle ich Karin Priehler von der Apotheken Umschau. Wie kommt es, dass die Erholung nach dem Urlaub so schnell wieder vorbei ist?O-Ton Karin Priehler 19 sec."Eine Ursache ist, dass sich durch den Urlaub oft sehr viel Arbeit aufstaut. Wenn wir nach Hause kommen, ist der Kühlschrank leer, die Schmutzwäsche türmt sich und in der Arbeit werden wir von E-Mails und Terminanfragen regelrecht erschlagen. Deshalb löst es großen Stress aus, wenn wir nach dem Urlaub direkt zurück in den Alltag starten."Sprecherin: So viel zum Problem. Was können wir dagegen tun?O-Ton Karin Priehler 19 sec."Ein Tipp ist, nach dem Urlaub noch ein, zwei Tage daheim zu verbringen. Dadurch hat man Gelegenheit, sich in Ruhe zu sortieren, den Koffer auszuräumen und sich auch mental auf den Alltag einzustellen. Außerdem kann man die schönsten Momente des Urlaubs Revue passieren lassen und daraus auch Ideen für den Alltag entwickeln."Sprecherin: Im Urlaub haben wir Zeit für Dinge, die wir gerne machen, zum Beispiel ausschlafen, in der Natur sein, Sport treiben, lesen und so weiter. Wie können wir das in unseren Alltag einbauen?O-Ton Karin Priehler 16 sec."Man könnte zum Beispiel einmal im Monat ausgiebig frühstücken, wenn man das im Hotel so gerne macht. Oder man bucht sich eine Wellness-Behandlung oder geht vielleicht vor dem Frühstück eine Runde schwimmen. Daraus können Rituale entstehen, die für mehr Erholung im Alltag sorgen."Abmoderation: Und auch kleine Pausen sind gut für die Erholung, schreibt die Apotheken Umschau. Laut einer Untersuchung der rumänischen West-Universität von Temeswar wirken sich Mikropausen unter zehn Minuten positiv auf unser Wohlbefinden aus. Sie sollen gegen Müdigkeit helfen, uns fitter fühlen lassen und sogar die Leistung steigern.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de