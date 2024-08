Mit der dritten Übernahme seit dem 4. Quartal 2023 bietet Blue Yonder Kunden die Möglichkeit, in Echtzeit mit vor- und nachgelagerten Partnern auf allen Lieferketten-Ebenen zusammenzuarbeiten

Blue Yonder, das führende Unternehmen für die digitale Transformation der Lieferkette, gab heute den Abschluss der Übernahme von One Network Enterprises (One Network) zu einem Unternehmenswert von rund 839 Millionen US-Dollar bekannt. Durch die mit der Übernahme verbundenen Funktionserweiterungen erhalten Blue Yonder Kunden die Möglichkeit, in Echtzeit mit allen Partnern entlang der gesamten Lieferkette zusammenzuarbeiten und Daten auszutauschen angefangen von den Lagerbeständen bis zu den Materialbewegungen der Roh- und Fertigwaren.

Angesichts steigender Marktvolatilität und anhaltender wirtschaftlicher und politischer Störungen erhalten für Händler, Hersteller und Logistikdienstleister (LSPs) transparente Interaktionen mit Partnern und Kunden sowie präzise, funktionsübergreifende Entscheidungsfindungen eine immer größere Bedeutung. Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen ihre Pläne und Aktivitäten zunehmend aufeinander abstimmen, die Zeitdifferenz zwischen Auftragsplanung und -ausführung minimieren und ihre Geschäftstätigkeiten in Echtzeit abwickeln. Unternehmen können sich heute nicht mehr ausschließlich auf regelmäßige Aktualisierungen ihrer Warenbestände, Ressourcen und Betriebsmittel verlassen, echte Unternehmensagilität ist nur auf Basis von Echtzeit-Informationen über das gesamte Netzwerk möglich.

Mit der Handelstechnologie von One Network bietet Blue Yonder seinen Kunden ein unternehmensübergreifendes, mehrstufiges Netzwerk-Ökosystem an. KI-gestützte Supply-Chain-Assistenten identifizieren, überwachen, analysieren und lösen Probleme, während das Einbinden und die Zusammenarbeit mit Partnern durch einen optimierten Prozess vereinfacht wird. Bestands- und Kapazitätsanzeigen in Echtzeit unterstützen Kunden dabei, Angebot und Nachfrage aufeinander abzustimmen, Probleme zu erkennen und zu lösen und Ressourcen über ihr Partnernetzwerk zu orchestrieren. Unabhängig davon wird One Network seinen Kunden in der öffentlichen Verwaltung auch weiterhin unabhängige Dienstleistungen und maßgeschneiderte Technologielösungen anbieten.

"Die branchenführende Technologie von One Network wurde nahtlos in die Blue Yonder-Plattform integriert. Das Lieferkettennetzwerk und der intelligenten Control Tower stellen für Unternehmen eine ideale Basis dar, um ihre Supply-Chain zu optimieren", sagte Duncan Angove, CEO von Blue Yonder. "Dank der Blue Yonder-Plattform und des digitalen Netzwerks, das sich durch KI gestützte Assistenten und weitere Lösungs- und -Prognosefunktionen erweitern lässt, greifen alle Kunden auf ein- und dieselbe Single-Source-of Truth zu. Sie können ihre Sichtbarkeit, Agilität und Geschwindigkeit somit schnell erhöhen. Probleme erkennt die Software sowohl im vor- als auch im nachgelagerten Bereich in Echtzeit und ermöglicht Unternehmen Störungen vorzubeugen und zuverlässigere Entscheidungen zu treffen. One Networks Leistungsfähigkeit und seine zukunftsorientierte Mission vervollständigt Blue Yonders Vision der Lieferketten-Transformation in perfekter Weise."

Durch die Übernahme werden Blue Yonder Kunden zukünftig Volatilität und Störungen im Markt leichter bewältigen, Planungen mit größerer Genauigkeit durchführen, Kundenerwartungen präziser erfüllen und die Komplexität ihrer Lieferketten insgesamt verringern können. Blue Yonder Kunden erhalten Zugang zu folgenden neuen Technologieansätzen:

Navigieren in Echtzeit-Transparenz über mehrere Ebenen hinweg , umzunehmender Unsicherheit und Volatilität zu begegnen, Risiken zu antizipieren, Szenarien zu bewerten und Ressourcen umgehend dorthin zu leiten, wo sie Geschäfts- und Nachhaltigkeitsziele am effektivsten unterstützen.

, umzunehmender Unsicherheit und Volatilität zu begegnen, Risiken zu antizipieren, Szenarien zu bewerten und Ressourcen umgehend dorthin zu leiten, wo sie Geschäfts- und Nachhaltigkeitsziele am effektivsten unterstützen. Durch die Optimierung von Ressourcen , beispielsweise Beständen, Arbeitskräften oder Transportunternehmen, neue Marktchancen schaffen und das Umsatzwachstum steigern.

, beispielsweise Beständen, Arbeitskräften oder Transportunternehmen, neue Marktchancen schaffen und das Umsatzwachstum steigern. Zusammenarbeit und Orchestrierung der Lieferkette in Echtzeit über ein globales Netzwerk von 150.000 (und mehr) Partnern hinweg durch Verwendung einer gemeinschaftlichen Anzeige und eines gemeinsamen Datensatzes. Dies stellt sicher, dass alle Planungsvorgaben bei der Ausführung berücksichtigt und zentrale KPIs entsprechend optimiert werden können.

"Blue Yonder baut die Lieferkette der Zukunft auf", so Angove. "Um in der Geschäftswelt von heute erfolgreich zu sein, müssen Planungs- und Logistikteams ihre Entscheidungen schneller treffen. Sie müssen mit mehr Partnern zusammenarbeiten und umgehend auf Störungen reagieren. Das mehrstufige und unternehmensübergreifende Netzwerk von One Network übernimmt dabei eine zentrale Funktion. Wir sind stolz, mit ihnen gemeinsam einen nachhaltigen Beitrag zu leisten."

Die Akquisition gab auch den entscheidenden Anstoß, dass Blue Yonder Dallas zu seinem globalen Innovationszentrum erklärt und zahlreiche neue Mitarbeiter eingestellt hat. Schon im Mai hat Blue Yonder auf seiner jährlichen Kundenkonferenz ICON das neue KI-Innovationzentrum in Dallas angekündigt, in dem das Unternehmen designorientierte KI-Agenten-Workshops veranstalten wird. Zudem plant das Unternehmen in Dallas ein hochmodernes Customer Experience Center, in dem das Unternehmen seine neuesten Innovationen präsentieren wird, um die immer komplexeren Lieferketten weltweit zu verändern.

One Network ist das dritte Unternehmen, das Blue Yonder seit dem vierten Quartal 2023 übernommen hat, nach Doddle im November 2023 und der flexis AG im Februar. Die Transaktionen ergeben zusammen ca. 1 Milliarde Dollar an M&A-Investitionen und verdeutlichen Blue Yonders Ernsthaftigkeit, die globale Lieferkette zu transformieren.

Über Blue Yonder

"Blue Yonder ist weltweit führend im Bereich der digitalen Supply-Chain-Transformation. Globale Einzelhändler, Hersteller und Logistikdienstleister nutzen Blue Yonder, um ihre Lieferketten von der Planung über die Abwicklung und Lieferung bis hin zu Retouren zu optimieren. Die KI-eingebetteten, interoperablen Supply-Chain-Lösungen von Blue Yonder sind über eine einheitliche Plattform und Daten-Cloud durchgängig miteinander verbunden, sodass Unternehmen funktionsübergreifend in Echtzeit zusammenarbeiten können, was zu einer agileren Entscheidungsfindung, einer höheren Kundenzufriedenheit, profitablem Wachstum und widerstandsfähigeren, nachhaltigeren Lieferketten führt. Blue Yonder Erfülle dein Potenzial. https://blueyonder.com/de/de/

"Blue Yonder" ist eine Marke oder eingetragene Marke der Blue Yonder Group, Inc. Jeder Handels-, Produkt- oder Dienstleistungsname, auf den in diesem Dokument unter dem Namen "Blue Yonder" verwiesen wird, ist eine Marke und/oder Eigentum der Blue Yonder Group, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken, eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken der Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind".

