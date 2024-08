The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.08.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.08.2024



ISIN Name

DE000NLB34A2 NORDLB 23/24

AU3FN0049367 MACQUARIE BK 19/24 FLR

AU3CB0265593 MACQUARIE BK 19/24

DE000DB7XLU5 DT.BANK FLOAT.-ANL.14/24

DE000DK0RMA1 DEKA TILG ANL 18/24

AU3CB0218444 EIB EUR. INV.BK 14/24