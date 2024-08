Um die Krise am US-Gewerbeimmobilienmarkt ist es zuletzt deutlich ruhiger geworden. Die Deutsche Bank will das offenbar nutzen, um einen beträchtlichen Teil ihrer US-Gewerbeimmobilienkrediten aus ihrer Bilanz abzulösen. Könnte das zu einem Befreiungsschlag für die angeschlagene Aktie der Frankfurter werden?Die Deutsche Bank versucht einem Medienbericht von Bloomberg zufolge bis zu eine Milliarde US-Dollar an US-Gewerbeimmobilienkrediten aus ihrer Bilanz abzulösen, da die erhöhten Kreditkosten die ...

