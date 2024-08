Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England (BoE) hat unsere Erwartungen erfüllt und die Zinsen um 25 Basispunkte gesenkt, wobei sich die Tauben im Ausschuss mit einer hauchdünnen 5:4-Mehrheit durchgesetzt haben, so Matthew Ryan, Head of Market Strategy bei Ebury.Nach Angaben des Monetary Policy Committee (MPC) sei die Entscheidung über die Zinssätze für einige wieder einmal "sehr ausgewogen" gewesen, was ein Hinweis auf die anhaltenden Zweitrundenrisiken bei den Verbraucherpreisen sei, die sich aus dem Arbeitsmarkt ergeben würden. Zwar dürfte die Inflation im Vereinigten Königreich in der zweiten Jahreshälfte wieder ansteigen, doch scheine die Zuversicht zu wachsen, dass sich die Preise nachhaltig auf das 2%-Ziel zubewegen würden, denn sowohl die 1- als auch die 2-Jahres-Inflationsprognose seien gegenüber Mai gesenkt worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...