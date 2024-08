DJ Ifo-Institut: Blockchain bei 7,2 Prozent im Einsatz oder geplant

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Blockchain-Technologie nutzen nach Erhebungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung 7,2 Prozent der Unternehmen in Deutschland für ihre Geschäftsprozesse oder planen ihren Einsatz. Im Juni 2023 waren es 6,9 Prozent, ergab nach Angaben des Instituts dessen aktuelle Befragung. In jedem fünften Unternehmen werde über mögliche Einsatzfelder diskutiert. Für rund 73 Prozent der Unternehmen sei das kein Thema. Bei der Blockchain handele es sich um eine dezentrale Datenbanktechnologie, die transparente, sichere und automatisierte Transaktionen ermöglicht. "Die Blockchain wird in sämtlichen Branchen eingesetzt, am häufigsten nutzen sie Großunternehmen", sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf.

Im verarbeitenden Gewerbe setzen laut den Angaben 4,6 Prozent der Großunternehmen Blockchain ein und 6 Prozent planen es. Jedes Vierte diskutiert demnach darüber. Im Bau arbeiteten 5 Prozent der Großunternehmen mit dieser Technologie, 19 Prozent planten, sie einzusetzen und jedes Dritte diskutiere über ihren Einsatz. 5,4 Prozent der großen Dienstleister verwendeten Blockchain in ihren Unternehmensprozessen und jeder Vierte plane, sie einzusetzen oder beschäftige sich mit diesem Thema. Kaum Anwendungsmöglichkeiten für die Blockchain-Technologie sehe der Großhandel für sich. Im Einzelhandel setzten dagegen 8,6 Prozent Blockchain bereits ein.

Die Anteile der Unternehmen, die mit der Blockchain-Technologie arbeiteten, variierten stark je nach Branche. Im Automobilbau, in Unternehmen der Werbung und Marktforschung, bei Logistikunternehmen, sowie bei IT-Dienstleistern und Beratungsunternehmen sei Blockchain-Technologie bei mindestens jedem zehnten Unternehmen im Einsatz. "Die Anwendungsfelder reichen von der Rückverfolgung von Rohstoffen und Bauteilen zur Einhaltung ethischer, sozialer und ökologischer Standards bis hin zur fälschungssicheren Dokumentation durchgeführter Arbeitsschritte", sagte Wolf.

