Bitcoin News: Kurs bricht ein, ETFs bleiben positiv

In den letzten 24 Stunden hat der Bitcoin-Preis eine starke Schwankung gezeigt. Nach einem Start am Donnerstagmorgen bei rund 64.200 US-Dollar stürzte der Preis in den Abendstunden auf 62.500 US-Dollar ab. Nach diesem Rückgang konnte sich der Bitcoin jedoch wieder erholen und stieg auf knapp 65.000 US-Dollar. Am Freitagmorgen notiert der Preis aktuell bei 64.106 US-Dollar und liegt damit nur 0,3 % unter dem Wert des Vortages.

Bitcoin Tagesschart, Quelle: www.coinmarketcap.com

ETFs stabil

Interessant ist die Entwicklung der Bitcoin Spot ETFs. In den letzten 14 Tagen war nur an zwei Tagen ein Abfluss in dieser Anlagenklasse zu verzeichnen. Trotz der starken Schwankungen, die häufig von den ETFs ausgelöst wurden, zeigten diese auch in den letzten beiden Tagen Zuwächse von 0,3 bzw. 51 Millionen US-Dollar. Getragen wurde der Anstieg in den letzten beiden Tagen vom neuen Grayscale Mini BTC, welcher am gestrigen 1. August einen neuen Zufluss von 191 Millionen US-Dollar verzeichnete. Gerade in den Anfangszeiten hatte der GBTC ETF von Grayscale für den größten Verkaufsdruck gesorgt, so wie man es nun auch beim Ethereum ETF sehen kann.

Bitcoin Spot ETF Flows analysiert von SpotOnChain, Quelle: https://x.com/spotonchain/status/1819223995159568827

Ethereum ETFs zeigen positive Entwicklung

Trotz eines Abflusses von 78 Millionen US-Dollar aus dem Grayscale ETHE Fonds schafften es die Ethereum ETFs gestern insgesamt, einen positiven Zufluss von 26,8 Millionen US-Dollar zu generieren. Diese wurden großteils durch Investitionen in den BlackRock ETHA Fonds getragen, welcher 89,7 Millionen US-Dollar Zufluss verzeichnen konnte. Dies zeigt einmal mehr, wie wichtig die Rolle von BlackRock als institutioneller Investor im Krypto-Bereich ist.

Großinvestoren akkumulieren weiter

Als bullisches Signal für den Bitcoin-Markt sind die weiteren Akkumulationen von Großinvestoren zu werten. So hat etwa MicroStrategy rund um Michael Saylor im Juli weitere 169 Bitcoin im Wert von 11,4 Millionen US-Dollar erworben. Damit ist MicroStrategy der größte unternehmerische Bitcoin-Halter der Welt mit einem Bitcoin-Wert von über 14,5 Milliarden US-Dollar. Saylor betont, dass diese Investitionen in Bitcoin einen großen Erfolg für das Unternehmen bedeuten. Seit dem Börsengang im August 2020 ist die Aktie von MicroStrategy um 1.206 % gestiegen, was wohl den Großteil des Marktes übertrifft.

Richtige Investitionsentscheidung

Um sein Kapital optimal zu verzinsen, ist es wichtig, die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Daher ist eine fundierte Wissensbasis von elementarer Bedeutung. Die Plattform 99Bitcoins beschäftigt sich mit Wissensvermittlung im Bereich Bitcoin, Kryptowährungen und Blockchain. Mit über 700.000 Followern und 79 Stunden an Krypto-Kursen können Interessierte hier eine fundierte Basis in diesem Bereich aufbauen.

Hier zu 99Bitcoins und mehr erfahren.

Um die Community und das Projekt weiter zu expandieren, geht die Plattform nun einen neuen Weg: Durch den Launch der ersten eigenen Kryptowährung wollen die Entwickler in Verbindung mit dem Learn-to-Earn eine noch breitere Wissensbasis und größere Community im Bitcoin-Bereich aufbauen. Somit hat dieser neue Krypto-Token mehrere Funktionen im Ökosystem:

Zugang zu exklusiven Inhalten: Der Token dient als Zugang zu exklusiven Inhalten der Plattform sowie zu exklusiven Handelssignalen rund um Bitcoin und Co. Damit erhalten die Token-Inhaber eine genauere Wissensbasis bzw. topaktuelle Signale für den Handel von Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Investitionsobjekt: Als Investitionsobjekt wollen die Plattforminhaber zeigen, wie eine Kryptowährung langfristig aufgebaut und damit auch Wertsteigerung für die Anleger bieten kann. Einige Experten der Plattform glauben, dass der Token bis zum Jahresende auf das Fünffache des aktuellen Wertes steigen wird. Learn-to-Earn: Dieses Anreizsystem soll die Wissensbasis und die Aktivitäten rund um die Plattform intensivieren. 99Bitcoins-Mitglieder können durch das Absolvieren von Kursen und Beantworten von Quizfragen $99BTC Token verdienen, welche anschließend auf den dezentralen Börsen gegen Fiat-Währungen getauscht werden können.

Der Vorverkauf der $99BTC Token endet bereits am 6. August, wobei derzeit noch Staking-Renditen von 672 % geboten werden. In dieser letzten Phase des Vorverkaufs können die Token noch für $0.00116 gekauft werden, wobei nach dem Launch bereits mit einem schnellen Anstieg des Preises zu rechnen ist.

Hier $99BTC Token im Vorverkauf sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.